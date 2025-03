Schalke 04: Manga greift radikal durch – folgt im Sommer der nächste große Knall?

Schon im letzten Sommer haben Ben Manga und sein Team Schalke 04 mächtig umgekrempelt. Die Knappenschmiede ist zu Teilen neu aufgestellt worden, das Scoutingteam ist komplett saniert worden und auch am Kader hat es massig Veränderungen gegeben.

Im kommenden Sommer wird der Kaderumbruch weitergehen. Erste Entscheidungen sind bereits getroffen worden, weitere werden und müssen folgen. Manga könnte die Mannschaft von Schalke 04 in etwas mehr als einem Jahr komplett umkrempeln.

Schalke 04: Manga treibt Umbruch weiter voran

18 (externe) Neuzugänge und 22 Abgänge – das ist die irre Bilanz von einem Jahr unter Manga. Der 51-Jährige hat bereits eine Menge angestoßen und viel umsetzen können. Doch die aktuelle Saison zeigt: Der Weg ist noch sehr lang und enorm steinig. Auch im kommenden Transferfenster werden wieder 20 bis 30 Transferbewegungen erwartet. Die ersten fünf bis sechs Abgänge stehen dabei bereits fest.

Die Verträge von Ralf Fährmann, Marcin Kaminski, Mehmet Can Aydin, Dominick Drexler und Tobias Mohr laufen nach der Saison aus und werden nicht verlängert. Auch S04-Urgestein Michael Langer könnte seine Schuhe endgültig an den Nagel hängen und einen Job außerhalb des Feldes annehmen. Dazu könnten etliche Profis, wie Justin Heekeren, Ibrahima Cisse, Tomas Kalas, Paul Seguin sowie die Leih-Rückkehrer Henning Matriciani und Lino Tempelmann den Verein (endgültig) verlassen.

++ Schalke 04 verkündet Vertragsknall – S04-Fans fällen deutliches Urteil ++

Alle genannten Spieler besitzen nur noch einen Vertrag bis 2026 – außer Kalas, dessen Kontrakt bis 2027 läuft. Bei allen anderen Akteuren bietet sich im Sommer also die letzte Möglichkeit, eine Ablöse einstreichen zu können. Schon im letzten Sommer hat Manga bei Spielern, dessen Vertrag nur noch ein Jahr Restlaufzeit hat, gezeigt, dass er knallhart durchgreift und diese lieber verkauft, statt im Jahr darauf ablösefrei gehen zu lassen. Egal, wie wichtig sie für die Mannschaft waren – damals betraf dies vor allem Marius Müller und Keke Topp.

Großer Kaderknall bei Königsblau?

Sollte Manga bei den aktuellen S04-Spielern ebenso resolut vorgehen, könnten am Ende des Sommers fast ausschließlich Akteure auf Schalke spielen, die Manga in den vergangenen 12 Monaten selbst geholt hat. Die einzigen Ausnahmen: Kapitän Kenan Karaman, der in jedem Fall bleiben soll und Ron Schallenberg, dessen Vertrag auch nur bis 2026 läuft, aber durchaus verlängert werden könnte. Alle anderen Spieler, die vor Manga bereits im Verein waren, könnten dann Geschichte sein. Das wäre mal ein echtes Statement des Kaderplaners!

Weitere News:

Im letzten Sommer betonte Manga mehrfach, dass ein Umbruch, wie So4 ihn benötige, nicht in einem oder zwei Transferfenster vollzogen werden könne. Man bräuchte drei bis vier Transferfenster oder gar zwei bis drei Jahre. Derzeit befindet sich Manga diesbezüglich jedoch auf seinem vorgegebenen Weg. Die Sommertransferperiode wird sein drittes Transferfenster als S04-Boss.