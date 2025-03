Schalke 04 verkündet Vertragsknall – S04-Fans fällen deutliches Urteil

In den vergangenen Wochen ist bei Schalke 04 bereits eine Menge über den Sommer und die kommende Saison diskutiert worden. Wer wird Trainer sein? Wer wird Sportvorstand werden? Wie wird der Kader aussehen? Die ersten Entscheidungen sind nun getroffen worden.

Wie Schalke 04 am Dienstagmittag (25. März) bekannt gegeben hat, werden die auslaufenden Verträge von Marcin Kaminski, Mehmet Can Aydin und Tobias Mohr nicht verlängert. Die Fans haben zu dieser Entscheidung eine klare Meinung.

Schalke 04 trennt sich im Sommer von drei Stammspielern

Für Kaminski, Aydin und Mohr geht es nach der laufenden Saison nicht weiter! S04 hat den Spieler bereits mitgeteilt, dass die Verträge nicht verlängert werden, verriet Youri Mulder in einer Medienrunde. Somit sind die ersten wichtigen Entscheidungen gefallen. Gemeinsam mit Ralf Fährmann und Dominick Drexler werden also gleich fünf Akteure, die noch für S04 in der ersten Liga gespielt haben, den Verein verlasen.

„Wir haben ihnen gesagt, dass sie nach aktuellem Stand keine neuen Verträge auf Schalke erhalten werden. Diese Offenheit halte ich für wichtig. Wenn sie unsere aktuelle Tendenz kennen, können die Jungs besser planen. Jeder von ihnen kann in den kommenden Wochen aber weiter zeigen, warum wir ihre Verträge nicht auslaufen lassen sollten“, so Mulder.

++ FC Schalke 04: Aus und vorbei! Mulder bestätigt Star-Trennungen ++

Zuletzt wurde bereits spekuliert, ob diese drei tatsächlich auf Schalke bleiben – ihre Leistungen in dieser Saison waren (zu) selten wirklich überzeugend. Nun haben sowohl der Klub als auch die einzelnen Spieler Gewissheit.

Fans halten S04-Entscheidung für richtig

In den vergangenen Monaten und Jahren waren die Anhänger der Knappen nicht immer mit den Entscheidungen der S04-Verantwortlichen einverstanden. In diesem Fall sieht das jedoch anders aus. Denn viele Fans finden die getroffene Entscheidung „sehr nachvollziehbar“. „Genau richtig, man hat jetzt die Chance, sich von allen Altlasten zu verabschieden. Nur so kann es gehen“, schreibt ein Fan auf „X“.

Weitere News:

„Eine gute Nachricht für den Klub. Menschlich schade, sportlich absolut richtig“, betont ein anderer S04-Anhänger. Nun dürfte für Manga und Co. die Kaderplanung für die kommende Saison richtig losgehen. Fünf Abgänge stehen bereits fest, viele weitere werden dazukommen. Auf Schalke wartet der nächste XXL-Umbruch…