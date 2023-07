Der Abgang von Rodrigo Zalazar ist noch nicht einmal offiziell, da hat der FC Schalke 04 wohl schon einen Nachfolger parat. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Königsblau kurz vor der Verpflichtung von Lino Tempelmann.

Der 24-Jährige soll vom SC Freiburg nach Gelsenkirchen wechseln. Für den FC Schalke 04 ist der Transfer ein echtes Schnäppchen. Im Werben um Tempelmann stach Schalke auch einen Bundesligisten aus.

FC Schalke 04 holt Zalazar-Ersatz

Für viele kommt dieser Transfer völlig aus dem Nichts. Bislang war der Name Lino Tempelmann auf Schalke nie gefallen, jetzt steht er offenbar kurz vor einem Wechsel zu den Königsblauen. Laut einem Bericht der „Bild“ soll der 24-Jährige sogar schon zum Medizincheck in Gelsenkirchen sein. Es seien lediglich letzte Details zu klären. Dann könne Tempelmann sogar noch ins Trainingslager nach Mittersill nachreisen.

Der Mittelfeldspieler steht beim SC Freiburg unter Vertrag, war aber in den vergangenen zwei Jahren an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen. In zwei Spielzeiten absolvierte Tempelmann 66 Spiele für den „Glubb“, erzielte sechs Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Die Ablöse für Tempelmann soll sich aufgrund der kurzen Vertragslaufzeit in Grenzen halten. Lediglich 400.000 Euro überweise S04 demnach an den SC Freiburg. Im Werben um die Dienste von Tempelmann setzte sich Schalke unter anderem gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg durch.

Tempelmann spielte schon in der Bundesliga

Tempelmann spielte in der Jugend für den FC Bayern München, die SpVgg Unterhaching, den TSV 1860 München und schließlich für den SC Freiburg. Bei den Breisgauern feierte er im Oktober 2019 sein Bundesliga-Debüt. Insgesamt 11 Mal lief er in seiner Karriere bislang in der höchsten deutschen Spielklasse auf.

In der kommenden Saison wird er nun wohl mit dem FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga um den Aufstieg kämpfen. Nach Marius Müller, Bryan Lasme, Paul Seguin und Ron Schallenberg ist er der fünfte Neuzugang.