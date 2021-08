FC Schalke 04: Wechsel perfekt! DIESES Transferdrama ist endlich vorbei

Seit dem Abstieg des FC Schalke 04 aus der 1. Bundesliga hat sich bei den Knappen einiges getan. Der finanziell angeschlagene Revierclub sortiert weiter aus.

So kann der FC Schalke 04 weiter Gehaltskosten sparen. Bei den Gerüchten fällt bereits seit Wochen ein Name. Doch das Hin und Her hat nun endlich ein Ende.

FC Schalke 04: Wechsel perfekt – Spanien ruft

Nun ist es offiziell: Omar Mascarell wird Schalke 04 nach fast drei Jahren verlassen. Es zieht den gebürtigen Spanier zurück in seine Heimat, wie der spanische Klub FC Elche mit einem Video auf Twitter verkündet. Mascarell wechselt ablösefrei. Auch Schalke bestätigt den Wechsel.

Das ist Omar Mascarell:

Geboren am 2. Februar 1993 in Santa Cruz de Tenerife (Spanien)

Im defensiven Mittelfeld zuhause

Wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet

Konnte sich bei den Königlichen allerdings nicht durchsetzen

Es folgten mehrere Leihen zu Derby County, Sporting Gijon und Eintracht Frankfurt

2018 schlug Schalke zu und holte Mascarell für 10 Millionen Euro

Für S04 absolvierte er 71 Pflichtspiele

Der Transfer hatte sich angebahnt. Bereits einige Stunden vor der offiziellen Verkündung postete der spanische Verein eine indirekte Ankündigung. Zu sehen war eine schwarze Silhouette hinter einem Klub-logo. Versehen wurde der Tweet mit der Überschrift „Se Viene“, was übersetzt so viel wie „Demnächst“ handelt.

Wechsel perfekt! Omar Mascarell verlässt Schalke in Richtung seiner Heimat Spanien. Foto: imago images/RHR-Foto

Bei Schalke 04 dürfte aufgeatmet werden

Auf Schalke dürfte man sich über den Wechsel freuen. Mascarell spielt sportlich schon lange keine Rolle mehr. Um keine Verletzung und somit einen Wechsel zu riskieren, gehörte er zuletzt nicht mal mehr zum Kader. Lediglich bei spontanen Testspielen durfte er ran.

Zwar bringt der Transfer Schalke keine Ablöse ein – gespart wurde dennoch. Mascarells Jahresgehalt soll bei etwa 3 Millionen Euro liegen. Die Kosten fallen für S04 künftig weg. (fp)