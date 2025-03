FC Schalke 04: Nächster Trainer-Wechsel im Sommer? ER ist schon jetzt ein heißer Kandidat

Trotz des jüngsten Erfolgs gegen Preußen Münster brodelt es beim FC Schalke 04. Die Leistungen der letzten Wochen geben nicht gerade Anlass zum Optimismus. Derzeit geht es wohl eher darum, den Klassenerhalt möglichst frühzeitig dingfest zu machen.

Könnte sich nach Saisonende dann schon der nächste Trainer-Wechsel anbahnen? Ein pikanter Bericht sorgt nun für jede Menge Diskussionen rund um den FC Schalke 04. Muss Kees van Wonderen nach nicht mal einem Jahr schon wieder gehen?

FC Schalke 04: Kehrt Raul zurück?

Dass Raul vor wenigen Monaten ein Trainerkandidat auf Schalke war, ist nichts Neues. Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll S04-Boss Matthias Tillmann sogar persönlich nach Madrid geflogen sein, um den früheren Schalke-Stürmer von einem Wechsel zu überzeugen. Geklappt hat der Versuch bekanntermaßen nicht, stattdessen fiel die Wahl auf van Wonderen.

Doch weil der nach seinem Rücktritts-Angebot sowie zuletzt schwankender Leistungen keineswegs fest im Sattel sitzt, könnte Raul im Sommer wieder zum Thema werden. Denn der soll bei seinem Treffen mit Matthias Tillmann betont haben, einer Rückkehr zu Königsblau keineswegs abgeneigt zu sein. Viel mehr will der Spanier seinen neuen Klub erst zu Saisonbeginn übernehmen, statt mitten in der Saison den Feuerwehrmann zu spielen.

Van Wonderen muss liefern

Eine wichtige Rolle in dieser Causa könnte vor allem Ben Manga sein. Der S04-Architekt gilt als wichtigster Treiber der Schalker Bemühungen um Raul. Sollte Mangas Stimme auch nach der Installation eines neuen Sportvorstandes weiterhin großes Gewicht haben, erscheint ein Neuangriff auf Raul keineswegs unrealistisch.

Fest steht dagegen auch: Sollte van Wonderen in der Schlussphase der Saison liefern, dürften dem FC Schalke 04 wenig Gründe einfallen, den Übungsleiter freizustellen. Van Wonderen hat seine Zukunft also in der eigenen Hand.