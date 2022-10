FC Schalke 04: Trainersuche läuft heiß – plötzlich fällt DIESER Name

Zahlreiche Namen kursieren seit Mittwochmorgen durch die Veltins-Arena, noch hat der FC Schalke 04 aber keinen neuen Trainer präsentiert. Damit ist dem Vernehmen nach aber wohl auch erst in der nächsten Woche zu rechnen.

Jetzt fällt in der Gerüchteküche ein Name, den bislang wohl kaum jemand auf dem Schirm hatte. Laut einem Bericht hat der FC Schalke 04 Christian Ilzer von Sturm Graz auf dem Zettel. Der 44-Jährige soll ein Trainerkandidat sein.

FC Schalke 04: Wird Ilzer neuer S04-Coach?

Domenico Tedesco, Addi Hütter, Bruno Labbadia – das sind nur drei Trainer, die schnell mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Bei allen ist aber ziemlich sicher, dass sie den Job bei den Knappen nicht übernehmen werden. Und auch Wunschlösung Thomas Reis wird es Berichten zufolge nicht. Bei Schalke soll man nicht mehr ganz von ihm überzeugt sein.

Stattdessen taucht nun der Name Christian Ilzer beim FC Schalke 04 auf. Nach Informationen der „Bild“ führt eine Spur zu dem Österreicher. Ilzer ist 44 Jahre alt und trainiert aktuell Sturm Graz. Mit den Grazern liegt er in der österreichischen Bundesliga auf Rang zwei hinter RB Salzburg.

Die Stationen von Christian Ilzer

TSV Hartberg (2017 – 2018)

Wolfsberger AC (2018 – 2019)

Austria Wien (2019 – 2020)

Sturm Graz (seit 2020)

Zu dem Ilzer-Gerücht würde passen, dass er noch bis 2024 bei Sturm unter Vertrag steht. Die Verhandlungen mit den Grazern dürften sich hinziehen. Sie sind mit Sicherheit nicht einfach bereit, ihren Erfolgstrainer ziehen zu lassen.

Christian Ilzer soll ein Kandidat auf den Trainerposten bei Schalke 04 sein. Foto: IMAGO / GEPA pictures

Kreutzer übernimmt in Berlin

Schalke verkündete am Donnerstag (20. Oktober), dass Co-Trainer Matthias Kreutzer beim Spiel gegen Hertha BSC am Sonntag auf der Bank sitzt. Eine schnelle Lösung ist demnach also nicht zu erwarten.

Zudem steht für Ilzer und Sturm Graz am Samstag noch das Topspiel gegen Tabellenführer RB Salzburg an. So kurz vor diesem wichtigen Duell erschien ein Blitz-Wechsel ohnehin als sehr unrealistisch.