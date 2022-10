FC Schalke 04: Wer wird neuer Trainer? DAS sind die Kandidaten

Es ist die über allem stehende Frage: Findet der FC Schalke 04 bis Sonntag einen neuen Trainer? Dann steht das große Keller-Duell gegen Hertha BSC Berlin an. Ein Punkt oder gar ein Sieg wären Goldwert.

Ob jedoch ein neuer Cheftrainer auf der Bank des FC Schalke 04 Platz nehmen wird, bleibt abzuwarten. Denn die Knappen sind auf der Suche nach einem Übungsleiter ziemlich eingeschränkt. Wir geben einen Überblick über die möglichen Kandidaten.

FC Schalke 04: Wunschlösung Thomas Reis

Wenig überraschend taucht der Name Thomas Reis an der Spitze auf. Den Ex-Bochumer wollte S04 bereits im Sommer. Nach Gesprächen waren sich Trainer und Verein einig. Doch Bochum stellte sich quer. Seit die Kramer-Krise begann und Reis beim VfL freigestellt wurde, wabert der Name wieder durch Gelsenkirchen.

Allerdings gibt es gleich mehrere Probleme. Reis ist noch immer Angestellter des VfL. Um ihn zu bekommen, müsste man vermutlich sogar eine Ablösesumme bezahlen – derzeit eigentlich nicht stemmbar. Zudem berichtet „Sky“, dass es mittlerweile Zweifel gebe, ob Reis dem Job gewachsen sei. Als es in Bochum für ihn eng wurde, geriet er beispielsweise in Pressekonferenzen zunehmend ins Schlingern.

Erste Absage für die S04-Bosse

Ein weiterer Name, der im deutschen Fußball quasi immer fällt, wenn ein bedrohter Klub auf Trainer-Suche ist, ist Bruno Labbadia. Mit ihm arbeitete S04-Vorstand Peter Knäbel bereits in Hamburg zusammen. Nach Informationen von „Sport 1“ erteilte Labbadia aber schon eine Absage.

Ebenfalls auf der Kandidatenliste soll Zsolt Löw sein. Der war die letzten Jahre als Co-Trainer von Thomas Tuchel im Einsatz, wurde zuletzt auch beim VfB Stuttgart gehandelt. Laut „Sky“ wolle er aber nicht aus England. Zudem wäre es auch ein Wagnis, sich für seine erste Cheftrainerposition auf den FC Schalke 04 zu stürzen.

FC Schalke 04: Wird es eine interne Lösung?

Andere namhafte Trainer sind aufgrund hoher Gehälter völlig utopisch. Darunter fallen unter anderem Adi Hütter oder auch Ex-Schalker Domenico Tedesco. Mit Kramer und auch Dimitrios Grammozis hat S04 zwei Ex-Coaches auf dem Gehaltszettel und daher nur beschränkte Möglichkeiten.

Kostengünstig wäre daher eine interne Lösung. Mit Onur Cinel hat man ein vielversprechendes Trainertalent in seinen Reihen. Cinel holte mit der U17 im Sommer die Meisterschaft. Aktuell steht die Cinel-Truppe mit acht Siegen aus acht Spielen wieder an der Spitze. Ob die Schalke-Bosse diesen Schritt am Ende gehen, bleibt abzuwarten.

Zuletzt fiel dann auch noch der Name Christian Ilzer. Der Trainer von Sturm Graz dementierte die Gerüchte allerdings selbst via Instagram.