FC Schalke 04: Tritt in die Magengrube – Trainerfavorit sagt öffentlich ab

Von 0 auf 100 und direkt zurück auf 0. Beim FC Schalke 04 staunten die Fans am Donnerstagabend nicht schlecht. Plötzlich kursierte der Name Christian Ilzer in Gelsenkirchen. Würde er Frank Kramer beerben?

Ilzer trainiert derzeit Sturm Graz, steht mit dem Klub auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Stil des 44-Jährigen soll den Bossen des FC Schalke 04 imponiert haben. Doch über Nacht zerschlugen sich jäh alle Träume. Ilzer sagt öffentlich ab.

FC Schalke 04: Ilzer sagt ab

Es ist nur eine kurze Instagram-Story. Aber sie reicht, um zu vermitteln, dass Ilzer keinen Bock auf S04 hat. Kurz vor 0 Uhr postete Ilzer einen Beitrag vorn Sky Sport Austria, in dem das Schalke-Gerücht aufgegriffen wird.

Dazu schreibt der Grazer Cheftrainer: „Gerüchte – nicht mehr!“ Dabei bleibt es jedoch nicht. Ilzer wird noch deutlicher. „Voller Fokus auf Sturm Graz. In den kommenden Tagen und Wochen warten große Herausforderungen auf uns.“ Damit macht er deutlich: Ein Wechsel ist für ihn keine Option.

Fans sind geknickt

Ein herber Rückschlag für den FC Schalke 04 und die Fans. Vor Ilzer hatte am Donnerstag bereits Bruno Labbadia als Feuerwehrmann abgesagt. Nach vier Ligapleiten in Folge sind die Knappen auf Platz 17 abgerutscht. Lediglich der VfL Bochum (gegen den man den einzigen Saisonsieg feierte) steht noch schlechter da.

Die Fans sind dementsprechend geknickt. „Was für eine Abfuhr“, kommentiert ein Anhänger auf Twitter. „Wäre ja auch zu schön gewesen“, meint ein anderer. Ein Dritter wird deutlich: „Dieses ständig ohne Geld handeln zu müssen macht mich als Fan müde und nervt extrem. Wir sind pleite und werden deswegen letztendlich nicht bestehen können auf Dauer.“

Wer wird neuer Trainer beim FC Schalke 04?

Damit bleibt die Frage, wer das Traineramt der Knappen übernimmt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass gegen Hertha BSC Berlin Matthias Kreutzer auf der Bank sitzen wird. Viele Trainernamen, die auf Schalke gehandelt werden, sind schlicht nicht stemmbar.

Für einen Domenica Tedesco oder Adi Hütter ist keine Kohle da. In den ursprünglichen Top-Favoriten Thomas Reis fehlt das Vertrauen. Eventuell müssen die Bosse auf eine interne Lösung setzen. Onur Cinel steht bei den Fans des FC Schalke 04 hoch im Kurs.