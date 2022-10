FC Schalke 04: Fans fordern IHN als Cheftrainer – „Gebt ihm eine Chance“

Wer übernimmt den Trainerposten beim FC Schalke 04? Nach der 1:5-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim wurde der Druck auf Frank Kramer zu groß. Dessen Nachfolger steht vor einer Mammutaufgabe. Noch dazu muss er in einem schwierigen Umfeld bestehen.

Daran zerbrach auch Kramer, der ohnehin ohne Zuspruch startete. Doch auf wen könnte man in der aktuellen Lage bauen? Viele Fans des FC Schalke 04 sind sich einig: Den richtigen Kandidaten hat man bereits in den eigenen Reihen.

FC Schalke 04: Bekanntes Gesicht in der U17

Mit Onur Cinel haben die Knappen ein vielversprechendes Trainer-Talent in ihren eigenen Reihen. Bereits seit 2012 ist er in verschiedenen Funktionen im Verein tätig. Derzeit trainiert er die U17. Mit dieser holte vergangenen Sommer die erste Meisterschaft nach zwanzig Jahren.

Auch in diesem Jahr steht Schalkes B-Jugend hervorragend da. In acht Spielen in der Staffel West gab es bisher die maximal Ausbeute von 24 Punkten. Zudem ist Cinel auch bei den Profis kein unbekanntes Gesicht. In der Abstiegssaison war er bereits Co-Trainer von Manuel Baum und Christian Gross.

Fans fordern Cinel

Nicht umsonst soll er zuletzt bereits externe Angebote erhalten haben (Hier mehr zum Thema). Auch deshalb fordern etliche Fans, dass man Cinel jetzt eine Chance als Cheftrainer der Profis geben sollte.

Onur Cinel kennt sich beim FC Schalke 04 bestens aus. Foto: IMAGO / Fotografie73

„Bin ehrlich, würde inzwischen Cinel am spannendsten und coolsten finden“, kommentiert ein Anhänger auf Twitter. „Könnte frischen Wind geben und man würde Cinel im Verein behalten. Bin mir nämlich nicht sicher, wie lange er nur noch Jugendtrainer sein möchte und wäre bitter, wenn er uns abhanden kommt“, begründet er zudem.

FC Schalke 04: Wer sitzt gegen Hertha auf der Bank?

„Gebt Onur Cinel die Chance, er kennt den Verein und läßt Fussball spielen“, meint ein weiterer blau-weißer Fan. „Einfach Onur Cinel das Vertrauen aussprechen… Kreativer Fußball, kennt den Verein, setzt auf die Knappenschmiede und kostengünstig“, lautet eine dritte Meinung.

Mehr zur S04-Trainersuche: FC Schalke 04: Wer wird neuer Trainer? DAS sind die Kandidaten

Klar ist: Cinel wäre die günstigste Variante, da er schon im Verein ist. Ein bei Schalke gewichtiges Argument. Allerdings wissen auch die Fans, dass diese Lösung ein Risiko wäre. „Cinel fände ich ebenfalls gut, wäre aber halt ein Risiko, da er kaum Erfahrung hat“, meint ein weiterer Fan. Ob die Entscheidung bis zum Spiel gegen Hertha gefallen ist, bleibt abzuwarten.