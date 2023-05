FC Schalke 04: Wilde Gerüchte um Zukunft von Tom Krauß – S04-Star reagiert deutlich

Für Tom Krauß war der Wechsel zum FC Schalke 04 der richtige Schritt. Der 21-Jährige ist auf Anhieb Stammspieler geworden und zieht im Mittelfeld die Fäden.

Krauß will auch in der kommenden Saison beim FC Schalke 04 spielen, doch das hängt letztlich vom Abschneiden in der Bundesliga ab. Schon jetzt gibt es wilde Gerüchte um einen möglichen Wechsel. Im Gespräch mit der „WAZ“ hat er nun darauf reagiert.

FC Schalke 04: Krauß äußert sich zur Zukunft

Bleibt der FC Schalke 04 in der Bundesliga, ist alles klar: Es würde eine Kaufpflicht in Höhe von drei Millionen Euro greifen und der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis 2027. Steigt Schalke allerdings ab, müsste er am 30. Juni erst einmal zurück zu seinem Stammklub RB Leipzig.

Eine Rückkehr soll laut übereinstimmenden Medienberichten aber absolut kein Thema sein. Und auch Krauß sagt selbst: „Ich habe derzeit keinen Kontakt. Ich will in der kommenden Saison mit Schalke in der Bundesliga spielen.“

Sollte Schalke absteigen, würde Krauß aber wohl problemlos einen neuen Verein finden. Schon jetzt lauern mehrere Bundesliga-Klubs. Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt sollen ihr Interesse bereits hinterlegt haben.

Krauß: „Es ist mir egal“

Krauß ist das aber herzlich egal, wie er gegenüber der „WAZ“ verriet: „Ich kriege das mit, aber es ist mir egal. Ich bin im Hier und Jetzt. Nach der Saison kann ich mich um alles Weitere kümmern.“ Und weiter: „Eine solche Situation will ich nicht oft erleben, das habe ich auch meiner Familie gesagt. Umso wichtiger ist, dass auch meine Familie die Lage wie ich einschätzt und mir immer sagt, ich solle alles drumherum vergessen. Sonst könnte ich nur 80 Prozent geben. Für mein Spiel brauche ich aber 100.“

Sein Ziel hat er aber fest im Blick: Er will mit dem FC Schalke 04 den Klassenerhalt schaffen und auch in der nächsten Saison das königsblaue Trikot tragen. Denn Krauß betont immer wieder: Schalke ist sein Lieblingsverein.