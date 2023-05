FC Schalke 04 droht nächster heftiger Verlust! Konkurrenz lauert schon

Wer bleibt, wer geht? Beim FC Schalke 04 gibt es noch viele Fragezeichen. Wie der Kader in der nächsten Saison aussieht, hängt in erster Linie davon ab, in welcher Liga der S04 in der kommenden Spielzeit spielt.

Bei einem Abstieg droht dem FC Schalke 04 ein heftiger Verlust, denn die Kaufpflicht bei Tom Krauß gilt nur für die Bundesliga. Schon jetzt lauert ein Konkurrent auf eine Verpflichtung des S04-Stars, Königsblau hat es aber noch selbst in der Hand.

FC Schalke 04: Konkurrenz lauert auf Krauß

Sollte Schalke die Klasse halten, bleibt Tom Krauß und erhält einen Vertrag bis 2027. Das steht schon fest. S04 hat sich eine Kaufpflicht gesichert und müsste im Falle des Klassenerhalts rund drei Millionen Euro an RB Leipzig überweisen. Für den Spieler wäre das nach eigenen Angaben das Traum-Szenario.

+++ FC Schalke 04: Schlechte Nachrichten für Darko Churlinov – Burnley-Verkündung nimmt ihm jede Hoffnung +++

Noch ist aber nicht geklärt, in welcher Liga der FC Schalke 04 in der kommenden Saison spielt. Bei einem Abstieg müsste man Krauß wohl oder übel ziehen lassen. Und die Konkurrenz scharrt schon mit den Hufen.

Wie „Sky“ jetzt berichtet, hat sich Borussia Mönchengladbach bereits in Stellung gebracht. Die „Fohlen“ würden den 21-Jährige im Falle eines Schalker Abstiegs gerne verpflichten. Bei RB Leipzig plane man demnach nicht mit Krauß und wolle ihn dementsprechend verkaufen.

Für die Schalker wäre das ein echtes Horror-Szenario: Schon im vergangenen Sommer verlor man einen echten Fan-Liebling an Borussia Mönchengladbach. Die Kaufoption bei Innenverteidiger Ko Itakura konnte Schalke aus finanziellen Gründen nicht ziehen, da schlugen die „Fohlen“ zu.

Mehr News:

Schalke drohen zahlreiche Abgänge

Krauß wäre aber nicht der einzige Star, der FC Schalke 04 im Falle eines Abstieges verlassen würde. Es droht der nächste große Umbruch. Alexander Kral bleibt wohl selbst bei einem Klassenerhalt nicht. Leihspieler wie Moritz Jenz, Michael Frey oder Sepp van den Berg werden wohl gehen. Und auch der Vertrag von Maya Yoshida ist an einen Bundesliga-Verbleib geknöpft.