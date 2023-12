FC Schalke 04: Fahrlässiger Fehler von Mohr kostet den Sieg – Geraerts reagiert deutlich

Der FC Schalke 04 hat den dritten Sieg in Folge verpasst. Gegen Greuther Fürth reichte es für die Schalker trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Schuld daran war vor allem ein kapitaler Bock von Tobias Mohr.

Trainer Karel Geraerts, bei dem sich Mohr sofort nach dem Spiel entschuldigte, äußerte sich deutlich zu dem fahrlässigen Fehler seines Mittelfeldspielers. Er nimmt den 28-Jährigen in Schutz.

FC Schalke 04: Mohr-Fehler kostet Sieg

Was war passiert? Dank der Treffer von Keke Topp (30.) und Kenan Karaman (74.) ging der FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth gleich zweimal in Führung, doch dann kam die 77. Minute. Ralf Fährmann wehrte eine Flanke von Kerim Calhanoglu nach vorne direkt vor die Füße von Mohr ab. Doch was machte Mohr? Statt den Ball wegzuschlagen, verfiel der Linksfuß in Schockstarre. Simon Asta spritze dazwischen und hämmerte die Kugel mit voller Wucht ins Netz.

Dieser fahrlässige Fehler kostet den FC Schalke 04 den Sieg gegen Greuther Fürth. Wirklich sauer war Trainer Karel Geraerts nach dem Spiel aber nicht. Er nahm Mohr sogar noch in Schutz. „Er hat mir gesagt: Sorry, das war mein Fehler. Ich habe geantwortet: Kein Problem, dafür sind wir ein Team. Wir stehen zusammen.“

Sonderlob für Mohr

Weiter sagte Geraerts: „Danach habe ich ihn aber alleine gelassen. Er wird sicher zwei, drei Tage benötigen, um das zu vergessen. Das Leben geht aber weiter, er wird nicht der letzte Spieler im Fußball sein, dem ein Fehler passiert.“

Unter Geraerts hat sich Mohr in den vergangenen Wochen zu einem Stammspieler entwickelt. Zuletzt stand er dreimal in Folge in der Startelf – und das wird sich wohl auch den schweren Fehler nicht ändern. „Tobi gibt alles für die Mannschaft, jeden Tag. Das ist, was ich mag: Seit ich gekommen bin, wächst die Mannschaft von Woche zu Woche mehr zusammen. Das ist eine große Leistung“, betonte Geraerts.