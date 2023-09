FC Schalke 04: Pikante Enthüllung – dieses Detail zeigt das ganze Ausmaß des Baumgartl-Zoffs

Beim FC Schalke 04 kracht es aber so richtig. Die Posse um das brisante Interview von Timo Baumgartl und dessen anschließende Strafe ist in Gelsenkirchen DAS Gesprächsthema. Immer mehr Details kommen ans Licht.

Die große Frage, die sich stellt: War Baumgartls Handeln ein Hilferuf? Ist die Mannschaft des FC Schalke 04 mit den taktischen Vorgaben überfordert? Sieht Reis die Probleme nicht? Neue Details zeichnen ein ganz anderes Bild.

FC Schalke 04: Reis wohl überrascht

Die Diskussionen um die taktische Ausrichtung der Knappen ist dabei keinesfalls neu. Seit Saisonbeginn ist mächtig Sand im Getriebe. Statt im Aufstiegskampf finden sich die Knappen am anderen Ende der Tabelle wieder. Fans stießen sich schon länger an der konsequenten 1-gegen-1-Verteidigung. Ihnen spracht Baumgartl am Samstagabend aus der Seele.

Aber wie sieht es intern aus? Dort reagierte man offenbar überrascht, als Baumgartl zum Rundumschlag ausholte. Wie „Sport 1“ berichtet, soll Trainer Reis über die kritischen Worte sehr verwundert gewesen sein! Hintergrund soll ein gemeinsames Gespräch mit den Profis des FC Schalke 04 vor wenigen Wochen gewesen sein.

Reis fragte das Team

Nach der Pleite gegen Kiel hätte es demnach ein Krisentreffen zwischen Team und Trainer gegeben. In diesem habe man sich gemeinsam auf eine taktische Ausrichtung geeinigt: tiefer stehen und nicht mehr hoch angreifen.

Eine gemeinsame Entscheidung, die bisher aber nicht wirklich Wirkung zeigte. Sieben Gegentore hagelte es in den drei Spielen danach. Zu viel für Abwehrmann Baumgartl, der sich gezwungen sah, jetzt öffentlich Druck zu machen.

FC Schalke 04: Wie ist das Verhältnis?

Dennoch wirft dieses Detail die Frage auf, wie das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer wirklich ist. Zweifeln die Spieler an den Vorgaben des Coaches, obwohl man sich ja selbst auch dafür ausgesprochen hat?

Dahingehend wäre es nachvollziehbar, weshalb Reis überrascht war. Und auch, weshalb Baumgartl jetzt erstmal bei der U23 des FC Schalke 04 ran muss. Am Berger Feld, das ist klar, kehrt so schnell erstmal keine Ruhe ein.