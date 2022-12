FC Schalke 04: Wildert S04 bei der Konkurrenz? ER soll auf dem Zettel stehen

Was der FC Schalke 04 im Winter auf dem Transfermarkt machen will, haben Trainer Thomas Reis und Peter Knäbel zuletzt deutlich gemacht. Oberste Priorität hat ein Flügelstürmer, der die kopfballstarken Angreifer Simon Terodde und Sebastian Polter mit Flanken füttern kann.

Einem Bericht zufolge ist der FC Schalke 04 bei der Konkurrenz fündig geworden. Demnach soll Tim Skarke von Union Berlin bei S04 auf dem Zettel stehen.

FC Schalke 04: Skarke per Leihe zu S04?

Skarke wechselte vor der Saison vom SV Darmstadt zu Union Berlin. Dort spielt der 26-Jährige bislang aber überhaupt keine Rolle, kam unter Trainer Urs Fischer bislang nur auf 104 Einsatzminuten in allen drei Wettbewerben. Ganze elf Mal stand Skarke überhaupt nicht im Kader, musste auf der Tribüne Platz nehmen.

Eine Situation, die weder dem Spieler noch Union Berlin gefällt. Eine Leihe könnte Skarke helfen, die nötige Spielpraxis zu sammeln – und genau da kommt der FC Schalke 04 ins Spiel. Laut einem Bericht der „Bild“ soll S04 Interesse an einer Leihe von Skarke haben. Demnach habe sich Schalke-Boss Peter Knäbel sogar schon bei Union-Trainer Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert über Skarke informiert.

Sinn würde die Leihe für alle Partien ergeben, allerdings gebe es laut „Bild“ nun wichtige Details zu klären. Dabei gehe es in erster Linie auch um eine mögliche Kaufoption.

Tim Skarke soll beim FC Schalke 04 auf dem Zettel stehen. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Schalke hat Konkurrenz

Nach Informationen von Sky-Reporter Dirk große Schlarmann befinde sich der Transfer aber „noch lange nicht auf der Zielgerade.“ Er bestätigte zwar das Interesse des FC Schalke 04, allerdings sei S04 nicht der einzige Verein im Rennen um Skarke. Mehrere Vereine sollen Interesse bekundet haben.

Skarke ist in der Jugend des FC Heidenheim groß geworden und schaffte früh den Sprung zu den Profis. 2019 entschied er sich für einen Wechsel zum Liga-Konkurrenten SV Darmstadt. Dort erzielte er in der Vorsaison in 19 Spielen fünf Treffer.