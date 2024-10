FC Schalke 04: Tillmann macht gleich Druck – deutliche Ansage an den neuen Trainer

Nach zweiwöchiger Suche hat der FC Schalke 04 einen neuen Übungsleiter gefunden: Kees van Wonderen soll bei Schalke das Ruder rumreißen. Der Niederländer übernimmt S04 auf Platz 13, soll den Klub erst einmal in ruhigere Gefilde führen, aber langfristig zurück in die Bundesliga.

S04-Boss Matthias Tillmann machte zum Start von Kees van Wonderens Amtszeit gleich mal unmissverständlich klar, dass man beim FC Schalke 04 in der nächsten Saison wieder um den Aufstieg mitspielen muss. Und auch eine lange Eingewöhnungszeit bekommt van Wonderen bei Schalke nicht.

FC Schalke 04: Von Tillmann gibt’s direkt eine Ansage

„Wir haben gesagt, dass wir nicht nur auf diese Saison, sondern auf die nächsten Jahre schauen. Wir haben ihm unsere Vision geschildert, wie wir den Verein nach oben bringen wollen“, erklärte Tillmann am Montag (7. Oktober). Van Wonderen habe direkt gesagt, dass er bei diesem Weg gerne mithelfen will. Er sei sehr überzeugend gewesen, so Tillmann.

+++ FC Schalke 04 verkündet bittere Nachricht – für IHN könnte der Zeitpunkt nicht schlechter sein +++

Allerdings wird es eine Schonfrist für van Wonderen auf Schalke nicht geben. „Natürlich weiß er auch, dass er das nicht machen kann, wenn er die nächsten acht Spiele verliert, sondern dass er auch kurzfristig Punkte sammeln muss“, stellte Tillmann gleich mal klar. Auch wenn er „optimistisch“ sei, dass van Wonderen dies gelinge.

„Natürlich muss das Ziel sein, in die 1. Bundesliga aufzusteigen“

Und auch das Thema Aufstieg bleibt bei Schalke präsent: „Wir sind ja noch früh in der Saison. Wenn es am Ende klappen sollte, auch wenn es unwahrscheinlicher ist als vor der Saison, dann wehren wir uns nicht dagegen. Aber das war nicht eingeplant, nicht das Ziel“, so Tillmann.

Eine Zukunftsansage gibt’s dann aber trotzdem für van Wonderen, aber auch für Kaderplaner Ben Manga: „Wir wollen mit einer Mannschaft in die Saison 2025/2026 gehen, von der wir überzeugt sind, dass sie ganz oben mitspielen kann. Natürlich muss das Ziel sein, in die 1. Bundesliga aufzusteigen.“

Das könnte dich auch interessieren:

„Ich bin kein Harry Potter“

Van Wonderen geht zwar selbstbewusst an die Aufgabe heran, freut sich auf die Herausforderung, stellte aber auch gleich klar: „Ich bin kein Harry Potter, wir können nicht zaubern, wir können in einer kurzen Zeit nicht das möglich machen, was wir am Ende sehen wollen. Aber wir gehen in den Prozess, und jeden Tag wollen wir einen Schritt machen“

Und weiter: „Ich kann jetzt nicht sagen, in drei Wochen ist alles fertig und dann klappt es. Vielleicht brauchen wir mehr Zeit, vielleicht geht es schneller. Das wissen wir nie, das können wir nicht voraussehen.“

Schon nach wenigen Tagen sollte van Wonderen aber nun klar sein: Wenn er länger auf Schalke arbeiten will, müssen die Ergebnisse stimmen – und das am besten sofort.