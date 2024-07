FC Schalke 04 ignoriert Fan-Rufe – jetzt gibt es die Quittung! „Läuft beschissen“

Jahr für Jahr rufen die Fans nach einer Veränderung des Vorverkauf-Systems – doch der FC Schalke 04 denkt nicht dran. Auch für die Saison 2024/25 wurden die Tickets für alle acht Heimspiele der Hinrunde gleichzeitig verkauft.

Und wie in den letzten Jahren sorgte das für reichlich Frust, Wut und Vorwürfe. Der Andrang groß, die Server am Limit, tausende Fans gehen leer aus. Auch am Freitag (5. Juli) fluchten bereits kurz nach VVK-Start unzählige Fans.

FC Schalke 04: Wieder Ticket-Ärger

Weißt du schon, was du am 15. Dezember machst? Nein? Da dürftest du nicht der einzige sein. Und dennoch müssen sich die Schalke-Fans schon jetzt entscheiden, ob sie an diesem Tag zum Heimspiel fahren oder nicht. Denn wie jedes Jahr bietet der S04 die Tageskarten für alle Heimspiele der Hinrunde gleichzeitig an. Und das, obwohl die Spiele nicht einmal terminiert sind.

+++ Traum geplatzt! Ex-Schalker nach Drama im Tal der Tränen +++

Schon in den letzten Jahren hatte das für Chaos und Frust gesorgt. Immer wieder zwangen zehntausende Fans mit ihrem Ansturm den Ticketshop in die Knie. Deshalb wurden diesmal „digitale Warteräume“ installiert, in die die Fans vor dem Betreten des Shops in zufälliger Reihenfolge geschmissen wurden. Die Lösung? Offenbar nicht, wenn wieder fluchten die Knappen-Anhänger schon nach kurzer Zeit.

„Ist das euer sch*** Ernst?“

Ein weiteres Kernproblem: Wer einmal drin ist, kann sich für alle acht Heimspiele eindecken. Wer Pech hat und länger warten muss, geht oft leer aus – oder muss allein unterm Dach über dem Gästeblock sitzen. Und wer zufällig an einem Freitagmorgen um 10 Uhr arbeiten muss, wird wohl die ganze Hinrunde vor dem Fernseher schauen müssen.

Immer wieder riefen die Fans, der FC Schalke 04 solle die Heimspiel-Karten nicht in einem Rutsch, sondern in Blöcke verteilt anbieten. Auch dieses Jahr wurde diese Forderung nicht erhört. Und wieder hagelt es Beschwerden:

„Ich verstehe nicht, warum man ein System, das extrem unfair ist und seit Jahren von allen kritisiert wird, nicht mal überarbeitet…“

„Ändert das System! Ihr labert was vom Kumpel- und Malocherclub und habt dann ein unfaires System, bei dem einige wenige Karten für alle Spiele bekommen und der Rest leer ausgeht. Dazu können sich viele durch den Verkauf auf einmal nicht mal die Karten leisten.“

„Hört doch bitte auf so viele Spiele gleichzeitig zu verkaufen man es ist so unfair.“

„Ich bin gerade von Wartelisten-Platz 3.000 auf über 20.000 gesprungen. Ist das euer sch*** Ernst?“

„Perfekt, hocke mitten auf dem Meer in Australien im Segelboot, kurz keinen Empfang, Warteliste 20.000 gewartet und keine Karten bekommen.“

Mehr News:

Stundenlang harrten Fans im Warteraum aus. Nach vier Stunden verkündete der FC Schalke 04 die Nachricht: Alle Karten sind weg. Wer bis dahin nichts bekommen hat, kann in der Winterpause wieder sein Glück versuchen. Die Hinrunde wird er jedenfalls bei Sky – und bei Topspielen bei Sport1 – schauen müssen.