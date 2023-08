FC Schalke 04 zum Handeln gezwungen – ER lässt Hechelmann keine andere Wahl

Während die Bundesliga noch schläft, herrscht beim FC Schalke 04 schon längst Vollbetrieb. Für den Absteiger begann die Saison schon vor zweieinhalb Wochen. Der Kader steht schon länger, jetzt gilt es noch einige Verpflichtungen für die Breite zu tätigen.

Dass das dringend nötig ist, zeigt nun auch eine Position, die andernfalls während der Saison zu einer Baustelle mutieren könnte. Konkret geht es um die Linksverteidigung beim FC Schalke 04. Thomas Ouwejan lässt Sportdirektor Andre Hechelmann keine andere Wahl.

FC Schalke 04: Bittere Diagnose

Kaum war er wieder in der zweiten Liga angekommen, schien es so, als habe Ouwejan seine alte Form wiedergefunden. Beim Aufstieg vor zwei Jahren begeisterte er mit spektakulären Flanken und Freistößen – in der Bundesliga fiel er in der Saison darauf allerdings ab.

Das hatte auch mit einigen Verletzungen zu tun, die den Niederländer aus der Bahn warfen. Insgesamt machte er nur 17 Ligaspiele, davon nur wenige über die volle Spielzeit. Und jetzt? Fehlt er dem FC Schalke 04 nach zwei Saisonspielen schon wieder.

Ouwejan verpasst Pokal

Aus dem Spiel gegen Kaiserslautern nahm der Linksverteidiger eine Verletzung mit. Im Pokal gegen Eintracht Braunschweig muss er definitiv pausieren (hier mehr dazu). Und schon wird ein S04-Problem deutlich: Wie ersetzt man Ouwejan?

Hier ist nun Hechelmann gefordert. Zwar spricht Trainer Thomas Reis mit Henning Matriciani und Tobias Mohr von zwei Alternativen, doch beide sind keine gelernten Linksverteidiger.

Angesichts der Verletzungshistorie von Ouwejan wäre es beinahe fahrlässig, sich über die ganze Saison hinweg auf diese beiden als Ersatz zu verlassen – zumal man sie auch auf ihren Hauptpositionen braucht.

FC Schalke 04: Wer kommt?

Konkrete Gerüchte gibt es auf der Position aktuell nicht. Dennoch weiß Hechelmann, dass er noch die ein oder andere Lücke schließen muss. Ouwejans Verletzung hat das schmerzhaft wieder vor Augen geführt.