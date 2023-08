FC Schalke 04: Bitterer Rückschlag! Reis verkündet vor Pokal-Duell schlechte Nachricht

Nach zwei Spieltagen in der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 am Freitag (11. August, 20.45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert. Es geht auswärts gegen Eintracht Braunschweig.

Vor der Partie verkündet Cheftrainer Thomas Reis eine bittere Nachricht. Ein Star des FC Schalke 04 muss einen derben Rückschlag hinnehmen und wird für das Pokal-Duell ausfallen.

FC Schalke 04: Bitterer Rückschlag für S04-Star

Das kann der FC Schalke 04 jetzt gar nicht gebrauchen! Thomas Ouwejan, der einen starken Saisonstart gegen Hamburg (3:5) und Kaiserslautern (3:0) hinlegte, wird gegen Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal fehlen. Für den Niederländer reicht es nicht.

„Er hat auch heute nicht trainiert und wird für das Spiel definitiv ausfallen. Es ist immer noch der Schlag auf der Wade aus dem Spiel gegen Kaiserslautern. Die Wade zieht sich jedes Mal zusammen“, erklärte S04-Coach Thomas Reis am Mittwoch (9. August) und fügte anschließend hinzu: „Er selbst hat gesagt, dass es nicht geht. Es ist sehr schade, weil er sehr gut drauf war. Wir können uns nicht erlauben, einen Spieler mitzunehmen, der nicht bei 100 Prozent ist.“

Aber der Plan für den Linksverteidiger lautet, dass er nächste Woche wieder zur Verfügung stehen soll. Mit einem Tor und einer Vorlage aus den ersten beiden Spielen war Ouwejan einer der Besten im Schalker Kader. Der 26-Jährige hat gehofft, in dieser Saison verletzungsfrei zu bleiben, muss jetzt aber einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

Wer wird Ouwejan-Ersatz gegen Braunschweig?

Wer wird dann im Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in Braunschweig auf der Ouwejan-Position starten? Reis hat schon einige Alternativen im Kader. „Wir haben unseren vielseitigen Henning (Matriciani, Anm. d. Red.), der die Position spielen kann und wir haben Tobi Mohr. Einer dieser beiden Personen wird definitiv die Position besetzen“, so der Cheftrainer.

Die schlechte Nachricht um Ouwejan wird auch Sportdirektor Andre Hechelmann aufgenommen haben. Genau auf dieser Position will sich Königsblau verstärken. Ein weiterer Linksverteidiger soll noch vor dem Ende des Sommer-Transferfensters am 1. September um 18 Uhr kommen.