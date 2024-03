FC Schalke 04 macht es schon wieder! Klub mit Verkündung

Ist das etwa der Lieblings-Testspielgegner des FC Schalke 04? Zum dritten Mal in sieben Jahren hat der S04 ein Vorbereitungsspiel gegen den gleichen Gegner vereinbart.

Nach 2017 und 2022 geht es auch 2024 gegen den FC Gütersloh. Am 20. März wird der FC Schalke 04 im Ohlendorf-Stadion im Heidewald gastieren. Damit soll die S04-Truppe auch in der Länderspielpause auf Spannung gehalten und neue Dinge getestet werden.

FC Schalke 04 testet wieder in Gütersloh

2017 war Schalke noch Champions-League-Aspirant, Gütersloh Oberligist. Standesgemäß gewann Königsblau das „Retterspiel“ gegen in Schieflage geratene Ostwestfalen 9:0. Viermal Max Meyer, je zweimal Coke und Breel Embolo trafen, außerdem Bastian Oczipka. Alle haben den S04 längst verlassen.

In der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 traf man wieder aufeinander. Damals siegte der FC Schalke 04 gegen den FC Gütersloh. Simon Terodde (2) und Danny Latza trafen zum 3:0-Sieg, einem ziemlich mauen Auftritt der Knappen. Nach der Saison stieg Schalke ab, der FCG auf. Nun geht es mit nur zwei statt vier Ligen Unterschied erneut gegeneinander.

Drittes Testspiel in Gütersloh in sieben Jahren

Der S04 hat bekanntgegeben, dass man die anstehende Länderspielpause für ein weiteres Testspiel gegen den FC Gütersloh 2000 nutzen werde. Am 20. März um 19 Uhr wird die Partie im Ohlendorf-Stadion im Heidewald angepfiffen. Ein Schalke-Sponsor mit Sitz in Gütersloh fädelte den Test diesmal ein. Gütersloh ist mit nur einem Zähler Rückstand derzeit Tabellennachbar von Schalkes U23 in der Regionalliga West, hat gute Chancen auf den Klassenerhalt.

Tickets gibt es im Vorverkauf über die Homepage des FC Gütersloh. Zudem dürfte die Partie, wie fast alle Testspiele des FC Schalke 04, auch als Livestream über Youtube übertragen werden. Details dazu sind in den nächsten Tagen zu erwarten.