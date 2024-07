FC Schalke 04 haut Sondertrikot raus – Fans von Taylor Swift rasten komplett aus

In der Veltins Arena wurde es am Freitag (19. Juli) richtig laut – und ausnahmsweise lag es mal nicht am FC Schalke 04. Weltstar Taylor Swift war zu Gast in Gelsenkirchen und trat vor zehntausenden Fans in der Heimstätte des Revierklubs auf.

Die ganze Stadt war in diesen Tagen im Ausnahmemodus, auch die Spieler des FC Schalke 04 schauten vorbei. Der Revierklub hatte sich dabei anlässlich des Swift-Besuchs in der Veltins Arena etwas ganz Besonderes ausgedacht – alle Fans lässt es ausrasten!

FC Schalke 04: Special-Edition des neuen S04-Trikots für Taylor Swift

Nicht nur die Profimannschaft lief beim Konzert im brandneuen Ausweich-Trikot des FC Schalke 04 auf. Auch Taylor Swift könnte man in Zukunft im S04-Trikot zu sehen bekommen – zumindest in der Theorie. Denn die Konzert-Veranstalter haben sich anlässlich der Schalker Trikot-Veröffentlichung etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Wie die Veltins-Arena auf Instagram enthüllte, hatte man für Taylor Swift ein Gastgeschenk der anderen Sorte vorbereitet. Das neue Schalke-Jersey wurde mit der Nummer 13 und dem Schriftzug „Taylor“ verziert. Zudem wurden Trikotnummer und andere Akzente der neuen S04-Kluft mit Strasssteinen verziert. Heraus kam ein echter Hingucker, den alle „Swifties“, den Fans von Taylor Swift, zum Staunen bringt.

Verantwortlichen bestätigen Trikot-Übergabe an Taylor Swift

Auf Nachfrage, ob man die Special-Edition des Schalker Trikots auch an die Künstlerin selbst überreicht hätte, bestätigte der Konzert-Veranstalter auf Instagram: „Was glaubst du, für wen wir das gemacht haben?“ Ein klarer Hinweis, dass das Trikot am Ende auch bei Swift gelandet ist.

Ob man den Weltstar in Zukunft im Trikot der Königsblauen zu sehen bekommt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Sie würde mit Sicherheit viele neue Fans dazugewinnen.