FC Schalke 04 macht Vertrags-Doppelschlag offiziell – Talente dürfen sich freuen

Beim FC Schalke 04 stellt man die Weichen für die Zukunft. Jahrelang galt die Knappenschmiede als berüchtigte Institution. Zahlreiche Stars wie Mesut Özil oder Manuel Neuer gingen aus ihr hervor. Zuletzt litt der Ruf jedoch ein wenig.

Jetzt will der FC Schalke 04 wieder an die alten Glanztage anknüpfen. Und dafür bindet man frühzeitig die vielversprechendsten Juwelen der jeweiligen Jahrgänge. Jetzt haben die Knappen einen Vertrags-Doppelschlag bekannt gegeben.

FC Schalke 04: Talente bleiben an Bord

Mit gleich zwei Spielern aus dem Nachwuchsbereich haben die Knappen verlängert. Nick Bodon und Jonas Zgorecki, beide spielen gemeinsam in der U17 des Vereins, haben zeitgleich ihre Verträge in Gelsenkirchen verlängert. Das gab S04 zu Beginn der Winterpause bekannt.

+++ Irres Gerücht um Ex-Juwel – kommt es nun zum Hammer-Comeback? +++

„Nick ist der Kapitän der U17 und ein starker Rückhalt für die Mannschaft“, erklärte der Direktor der Knappenschmiede, Matthias Schober. „Jonas ist ein Defensivallrounder und eine verlässliche Größe in der Verteidigung. Wir sind froh, dass sich beide Jungs auch weiterhin für den FC Schalke 04 entschieden haben.“

Spieler für die Zukunft?

Bodon ist seit 2022 Torwart der Nachwuchsmannschaft, führte die Mannschaft in dieser Saison sogar die meiste Zeit als Kapitän aufs Feld. In der Bundesliga-West blieb er in zehn Spielen ohne Gegentor.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sein Vordermann Zgorecki stand bisher in jedem Spiel in der Startelf und ist ebenfalls einer der Hauptgründe, weshalb der Knappennachwuchs derzeit den ersten Platz vor Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund belegt.

FC Schalke 04: Nicht die ersten Verlängerungen

Damit setzen die Knappen den Weg, in Zukunft wieder verstärkt auf eigenen Talente setzten zu wollen fort. Bereits Anfang Dezember verlängerten mit Vincent Carus und Luca Vozar zwei weitere Juwelen ihre Verträge.

Weitere News bekommst du hier:

Wohin das führen kann, zeigten in der Hinrunde Keke Topp und Assan Ouedraogo bei den Profis des FC Schalke 04. Sie sind zwei der Hoffnungsträger, nachdem zu Beginn der Spielzeit viele der gestandenen Profis weit hinter den Erwartungen zurückblieben.