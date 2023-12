FC Schalke 04: Irres Gerücht um Ex-Juwel – kommt es nun zum Hammer-Comeback?

Als er den FC Schalke 04 im Sommer auf Leihbasis Richtung Süper Lig verließ, waren die Diskussionen am Berger Feld groß. Viele Fans konnten nicht verstehen, warum man Mehmet Aydin keine Chance gibt und ihn wechseln lässt.

Sein Start bei Trabzonspor verlief sehr gut. Sowohl der Verein als auch der Klub zeigten sich von der Leihe sichtlich begeistert. Doch nun scheint der Trainer nicht mehr auf ihn zu setzen – kehrt er nun vorzeitig zum FC Schalke 04 zurück?

FC Schalke 04: Aydin keine Zukunft bei Trabzonspor mehr?

Noch Ende September betonte das S04-Eigengewächs, dass er sich vorstellen könne, länger bei Trabzonspor zu bleiben. Der Deutsch-Türke ist für ein Jahr samt Kaufoption in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro an den Süper-Lig-Klub ausgeliehen. Aydin machte deutlich, dass er seine Zukunft am Schwarzen Meer sehen würde.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Aus seinen ersten 13 Spielen stand er neunmal in der Startelf und absolvierte sieben Spiele über die volle Distanz. Auch im Pokal spielte er die vollen 90 Minuten – es schien, als würde er in der Türkei endlich die Chance bekommen, die ihm bei Königsblau verwehrt blieb.

++ FC Schalke 04: Wunschstürmer gefunden? Shootingstar steht im Fokus ++

Umso überraschender kommt ein neuer Medienbericht aus der Türkei. Laut der türkischen Sportzeitung „Fanatik“ soll Trabzonspor-Cheftrainer Abdullah nicht mehr von Aydin überzeugt sein und nicht mehr mit ihm planen. „Er hält ihn für unzureichend, so könnte Aydin den Verein im Winter verlassen“, heißt es in dem Medienbericht.

Ist er die Lösung für Schalkes Problem-Position?

Sollte es tatsächlich so kommen, würde er wohl zum S04 zurückkehren. Wie Königsblau dann mit Aydin planen würde, ist unklar. Allerdings könnte der 21-Jährige genau Komponente sein, die man für die rechte Schiene benötigt. Dort sieht Trainer Karel Geraerts die größte Baustelle im Kader, ein neuer Rechtsverteidiger soll im Winter kommen.

Mehr News:

Bei einer Aydin-Rückkehr müsste man nicht mehr unbedingt auf Shopping-Tour für die rechte Schiene gern – sofern man mit Aydin planen würde. Die S04-Fans würde eine vorzeitige Rückkehr des Defensiv-Akteurs wohl sehr begrüßen – Aydin war stets ein Publikumsliebling bei S04.