FC Schalke 04: Neuer Stürmer im Anflug? Wechsel steht unmittelbar bevor

Moussa Sylla ist beim FC Schalke 04 eigentlich gesetzt. Doch zuletzt ranken sich immer wieder Abschiedsgerüchte um den Stürmer, der in der aktuellen Saison auf 13 Tore in 18 Spielen kommt. Der S04 soll sogar schon vorgesorgt haben…

Moussa Sylla soll den FC Schalke 04 verlassen. Seine sportliche Leistung hat mit dem Vorhaben der Klub-Verantwortlichen wenig zu tun, sondern hat eher finanzielle Gründe. Ein Transfer des 25-Jährigen könnte sich für die Gelsenkirchener ordentlich lohnen. Entschieden ist aber noch nichts. Das sieht bei DIESER Personalie hingegen anders aus.

FC Schalke 04 soll sich mit neuem Angreifer einig sein

Der Deal mit Pape Meissa Ba soll fix sein! In der Vergangenheit kam immer wieder das Gerücht auf, der 27-Jährige würde ein Königsblauer werden. Jetzt soll alles in trockenen Tüchern sein, wie ein französischer Journalist der „Foot Mercato“ wissen will.

+++Ex-Schalke-Juwel feiert Traum-Debüt – damit hatte kaum jemand gerechnet+++

Ba spielt derzeit in der Ligue 2 bei Grenoble Foot. Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer aus. Damit wäre er ablösefrei zu haben (wir berichteten). Eine Verpflichtung in der aktuellen Winterpause wäre aber ebenso denkbar – vor allem, wenn Sylla tatsächlich den Abflug machen sollte. Spätestens dann müsste ein neuer Spieler für den königsblauen Angriff her.

Auch interessant: Schalke 04: Neues Trikot bereits enthüllt? Dieser Anblick lässt S04-Fans ausflippen

FC Schalke 04: Mittelstürmer gelangen zehn Tore in 18 Spielen

Der fast 1,90 große Mittelstürmer schoss in der zweiten französischen Liga in 18 Spielen insgesamt zehn Tore. Zusätzlich gelangen ihm zwei Vorlagen. Laut „transfermarkt“ wird der Marktwert von Pape Meissa Ba auf rund 1 Millionen Euro geschätzt. Ob der Angreifer in die Fußstapfen von Sylla treten wird?

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wer kommt noch, wer geht noch? Wie sieht die Kaderplanung des FC Schalke 04 für die kommenden Monate aus? Welche Visionen Ben Manga mit den Gelsenkirchenern hat, das liest du in diesem Artikel>>>