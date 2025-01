FC Schalke 04: Manga-Plan enthüllt! So soll es bei S04 weitergehen

Beim FC Schalke 04 geht es weiter bergauf. Mit dem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg hat die Mannschaft von Kees van Wonderen die Serie von Spielen ohne Niederlage auf fünf hochgeschraubt. Die Entwicklung schreitet weiter voran, das Polster auf die Abstiegsränge wächst.

Und doch gibt es beim FC Schalke 04 noch immer einige große Fragezeichen. Kommen im Winter noch Neuzugänge? Verlängert man mit Spielern wie Mehmet Aydin oder Tobias Mohr? Wie geht es mit Moussy Sylla weiter? Auf einige dieser Fragen soll S04-Kaderplaner Ben Manga klare Antworten haben.

FC Schalke 04: Neuer Stürmer soll noch im Winter kommen

Er ist schon jetzt der Transfer des vergangenen Sommers: 13 Tore, vier Doppelpacks und neben Kapitän Kenan Karaman der wichtigste Offensiv-Akteur der Schalker. Mit Moussa Sylla haben die Knappen-Fans zum ersten Mal das glückliche Händchen von „Perlentaucher“ Ben Manga zu sehen bekommen.

Der Franzose hat sich in dem halben Jahr auf Schalke prächtig weiter entwickelt, sich in den Fokus der Top-Klubs gespielt und dürfte Königsblau alsbald eine Menge Geld einbringen. Doch laut „Kicker“ ist ein Wechsel im Winter ausgeschlossen. Sylla soll unbedingt bis zum Sommer bleiben.

Gleichzeitig suchen die Schalke-Verantwortlichen um Manga noch für den Winter einen Stürmer, der sich in dem halben Jahr einleben und Syllas Platz im Sommer einnehmen soll. Der Sylla-Nachfolger soll also im besten Fall noch in dieser Woche kommen.

Schalke hofft auch Sylla-Geldregen

Auf Schalke geht man wohl schon fest von einem Sylla-Verkauf aus. Manga und Co. wollen schon frühzeitig reagieren und den Ersatz für den Top-Stürmer frühzeitig nach S04 lotsen. Indessen wird man sich Gedanken machen, ab welcher Summe man Sylla im Sommer gehen lassen möchte.

Wie „Kicker“ berichtet, soll Manga mit knapp zehn Millionen Euro rechnen. In einem Jahr hätte man dadurch knapp sieben bis acht Millionen Euro Gewinn gemacht – mit nur einem Spieler. So stellen sich die S04-Bosse auch die Zukunft vor. Vieles dürfte jedoch auch davon abhängen, ob man einen möglichen Wunschstürmer noch im Winter bekommt.