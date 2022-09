FC Schalke 04: Druck auf Terodde und Co? S04 jagt wohl Sturm-Talent

Bis im Januar das Wintertransferfenster öffnet, werden noch einige Tage ins Land gehen. Und trotzdem scheint es beim FC Schalke 04 keine Pause von Gerüchten um mögliche Neuzugänge zu geben. Plötzlich schwirrt der Name eines Stürmers durch Gelsenkirchen.

Sollte sich der Verdacht erhärten, wäre das eine deutliche Ansage an den derzeitigen Sturm des FC Schalke 04. Bei diesem ist nach sieben Spielen noch immer gewaltig Sand im Getriebe. Aber der Reihe nach.

FC Schalke 04 verzweifelt in der Offensive

Das Derby gegen Borussia Dortmund war für die Knappen besonders hart. Nicht nur, dass man mit 0:1 verlor – auch die Art und Weise wie die Mannschaft von Trainer Frank Kramer auftrat, bereitete vielen Fans Kopfzerbrechen.

Mickrige drei Torschüsse verzeichnete S04, während Dortmund auf 17 kam. Nicht zum ersten Mal hakte es in der Offensive. Mit Ausnahme des 3:1-Siegs gegen den VfL Bochum hingen Simon Terodde und Co. oft in der Luft.

+++ FC Schalke 04: Bittere Enttäuschung! Wechsel-Enthüllung sorgt bei Fans für Entsetzen +++

Neuer Stürmer für mehr Tore?

Könnte ein neuer Stürmer Abhilfe für S04 schaffen? Einem Bericht der Zeitung „Le Nouvelliste“ zufolge haben die Verantwortlichen um Rouven Schröder ein Auge auf Filip Stojilkovic geworfen.

Ist FC Schalke 04 an Filip Stojilkovic interessiert? Foto: IMAGO / Pius Koller

Der Schweizer stürmt aktuell in seinem Heimatland für den FC Sion. In acht Einsätzen erzielte er bisher vier Tore und konnte auch zwei Assists beisteuern. Auch dank seinen Leistungen rangiert Sion derzeit auf dem vierten Tabellenplatz.

FC Schalke 04 könnte von Vertragslage profitieren

Laut „Le Nouvelliste“ hätten es nicht nur Schalke, sondern gar zahlreiche Vereine auf den 22-jährigen Angreifer abgesehen. Was ihn neben seinen Toren für interessierte Vereine interessant macht: Sein Vertrag endet im kommenden Jahr.

FC Schalke 04: Horror-Verletzung! Droht Ex-S04-Derbyheld das Schlimmste?

FC Schalke 04: Robin Gosens spielt mit Schalker Fan-Herzen – „Nervt langsam“

FC Schalke 04: Talent nicht zu stoppen – S04-Fans mit deutlicher Forderung

Bis es auf dem Transfermarkt allerdings richtig ernst wird, dürften noch einige Wochen und vermutlich sogar die Winter-WM in Katar vergehen. Erst danach sortieren sich die Klubs. Bleibt für die Knappen auf dem Weg zum anvisierten Klassenerhalt zu hoffen, dass bei Top-Stürmer Terodde endlich auch in der Bundesliga der Knoten platzt.