FC Schalke 04: Schwolow mit deutlicher Ansage – „Alle wissen es“

Am Sonntag (17.30 Uhr) steht für den FC Schalke 04 ein wichtiges Spiel an. Der FC Augsburg ist zu Gast in der Veltins Arena.

Torhüter Alexander Schwolow ist sich der Bedeutung des Duells bewusst. Der FC Schalke 04 will den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf unbedingt schlagen.

FC Schalke 04: Schwolow mit deutlichen Worten vor Augsburg-Spiel

Wenn der FC Schalke 04 den Klassenerhalt schaffen will, sollte man Mannschaften wie den FC Augsburg in der Tabelle hinter sich lassen. Der Fuggerstädter sind ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf.

„Ich will nicht von einem Schlüsselspiel sprechen, aber alle wissen, wie wichtig, dieses Spiel ist“, betont Alexander Schwolow im Gespräch mit Sky und sagt: „Es ist ein Konkurrent um den Klassenerhalt. Gerade zuhause willst du die drei Punkte hierbehalten.“

Ein Blick auf die vergangenen Spiele zeigt: Der FC Augsburg ist besser in Form als Schalke. „Es wird nicht einfach. Augsburg ist gut drauf. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein“, so Schwolow.

Augsburg schlug zuletzt Werder Bremen und sorgte dann für eine Mega-Überraschung. Den FC Bayern München besiegte der FCA im heimischen Stadion mit 1:0. „Da wartet einiges auf uns“, weiß Schwolow.

Schwolow endlich richtig angekommen

Der Keeper konnte zuletzt bei der Derby-Niederlage gegen Borussia Dortmund auf ganzer Linie überzeugen. Inzwischen scheint er richtig in Gelsenkirchen angekommen. „Ich habe das Gefühl, ich komme von Tag zu Tag besser rein“, so Schwolow bei Sky.

Weil S04 kaum Nationalspieler im Kader hat, konnte Trainer Frank Kramer das Team intensiv auf die kommende Begegnung vorbereiten. Man habe die Abläufe verfeinert und sehr hart gearbeitet, berichtet Schwolow.