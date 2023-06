Die Mannschaft ist wieder im Training, vollständig ist der Kader jedoch nicht. Weiterhin bastelt der FC Schalke 04 an einer schlagkräftigen Truppe. In zwölf Monaten will man sich schließlich wieder Bundesligist nennen können.

Dabei helfen soll dem Vernehmen nach Steven Skrzybski. Der Ex-Profi des FC Schalke 04 erlebte zuletzt bei Holstein Kiel seine sportliche Wiederauferstehung. Königsblau will ihn nach dem Abstieg zurück. Jetzt gibt es allerdings schlechte Nachrichten.

FC Schalke 04: Skrzybski heiß begehrt

15 Tore, sieben Vorlagen – mit diesen Zahlen krönte sich der 30-jährige in der abgelaufenen Spielzeit zum besten Scorer der Störche. Kein Wunder also, dass so manch anderer Verein ein Auge auf den Noch-Holstein-Profi geworfen hat.

So soll auch der Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen dazu zählen. Bereits von 2018 bis 2021 stand er bereits beim FC Schalke 04 unter Vertrag. In dieser Zeit absolvierte er allerdings nur 32 Spiele – war immer wieder verletzt und fiel aus.

Konkurrent schaltet sich ein

Nun arbeitet Sportdirektor Andre Hechelmann wohl an einer Rückkehr. Bei den Kielern ist man noch entspannt. „Fakt ist, wir haben weder eine Anfrage noch ein konkretes Angebot auf dem Tisch“, zitiert „Fußballtransfers“ Kiel-Geschäftsführer Uwe Ströver.

In Kürze könnte sich das ändern – allerdings nicht wegen des S04! Denn laut „Kicker“ soll auch Hertha BSC im Poker mitmischen. Bereits vor dem Start der Saison könnte sich so das erste Duell der Aufstiegsaspiranten entwickeln.

FC Schalke 04: Erster Test steht an

Es ist nicht davon auszugehen, dass wenn Schalke sich gegen die Konkurrenz durchsetzen sollte, Skrzybski bereits beim ersten Testspiel des Sommers dabei wäre. Dieses wartet auf die Mannschaft von Thomas Reis nämlich schon am Samstag.

Ab 15 Uhr treffen die Knappen auf den SC Spelle-Venhaus. Da kann sich der Coach des FC Schalke 04 ein erstes Bild seiner neuen Mannschaft machen – und sehen, wie dringend Nachbesserungen benötigt sind.