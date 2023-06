Kehrt ein altbekanntes Gesicht nach Gelsenkirchen zurück? Seit Wochen geistert der Name Darko Churlinov durch die Stadt. Nur zu gerne würde der FC Schalke 04 seinen Aufstiegshelden zurück begrüßen. Aber damit nicht genug.

Offenbar beschäftigen sich die Verantwortlichen der Knappen mit einem weiteren Ex-Star. Der zeigte in der vergangenen Saison, was in ihm steckt. Dennoch ginge der FC Schalke 04 ein Risiko ein, das sich in der Vergangenheit nicht immer auszahlte.

FC Schalke 04: Interesse an Zweitliga-Torjäger

Als S04 vor zwei Jahren schon einmal abstieg, erlebte er den Absturz des Vereins hautnah mit. Steven Skrzybski stand zwischen 2018 und 2021 schon einmal bei den Königsblauen unter Vertrag. Allerdings konnte er in seiner letzten Saison nicht wirklich mithelfen, den Abstieg zu verhindern, da er lange Zeit verletzt ausfiel.

Danach zog er einen Schlussstrich unter seine Gelsenkirchen-Zeit und wechselte nach Kiel. Laut „Kicker“ spielt im Kopf des neuen Sportdirektors Andre Hechelmann eine Rückholaktion aber durchaus eine Rolle.

Skrzybski glänzt

In Kiel war Skrzybski in der vergangenen Saison der absolute Torgarant. 15 Treffer und sieben Vorlagen steuerte er bei. Eine Qualität, die dem FC Schalke 04 im Kampf um den Wiederaufstieg willkommen wäre.

Gegenüber dem „Kicker“ sagt Hechelmann bezüglich Rückholaktionen: „Ich würde sie nie ausschließen. Ich finde, dass man darüber nachdenken muss, wenn man das Gefühl hat, dass der Spieler zu dem passt, was man vorhat.“

FC Schalke 04 ist gewarnt

Allerdings sagt er auch: „Aber klar ist auch: Nur weil es mal funktioniert hat, ist es kein zwingendes Muss zu versuchen, noch einmal denselben Weg zu gehen.“ Und da können die Knappen aus eigener Erfahrung sprechen.

Man erinnere sich beispielsweise an Klaas-Jan Huntelaar, der 2021 kam, um in der Rückrunde den Abstieg zu verhindern. Er konnte wegen einer Verletzung aber lange nicht mitwirken. Auch ein Danny Latza ist beispielsweise nicht unumstritten, weil er ebenfalls mit vielen Verletzungen zu kämpfen hat und nicht immer die erhoffte Verstärkung war.