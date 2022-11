FC Schalke 04: Star packt über schwierige Zeit aus – „Nicht einfach für mich“

Für die diesjährige Bundesliga-Hinrunde hat der FC Schalke 04 17 Spieler verpflichtet. Nicht für alle von ihnen war der Start in Königsblau ganz einfach, was auch mit den erzielten Ergebnissen zusammenhing.

Nun hat einer dieser Neuzugänge über seinen Start beim FC Schalke 04 gesprochen. Die Rede ist von Tom Krauß.

FC Schalke 04: Krauß spricht über Hinrunde

In einem Interview mit „Sky“ hat Schalkes Mittelfeldspieler Tom Krauß über die schwere Hinrunde und seinen Wechsel zu den Königsblauen gesprochen. „Das ist natürlich eine schwierige Zeit“, kommentiert der 21-Jährige die Phase, in der die Mannschaft zwischenzeitlich acht Pflichtspiele am Stück verloren hat.

„Du willst immer Spiele gewinnen. Dann hast du aber auch mal so eine Phase, wo du acht Spiele verlierst. Das ist nicht einfach, auch für mich als junger Spieler, für den es seine erste Bundesligasaison ist. Das muss man auch erst mal verarbeiten“, gibt sich der Leihspieler von RB Leipzig ehrlich.

Für Krauß war es das Ziel beim FC Schalke zu spielen

Im Nachgang machte der 21-Jährige deutlich, dass er seinen Wechsel zum abstiegsbedrohten Klub nicht bereut. „Ich habe immer gesagt, dass es mein Ziel war, für Schalke zu spielen. Mir war ganz klar bewusst, dass es um den Klassenerhalt geht. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden, wenn wir jetzt den Weg so weitergehen wie in den letzten Spielen“, gibt sich der Mittelfeldspieler kämpferisch.

Er erklärte auch, weshalb er so positiv in die Zukunft blickt: „Da hatten ich und auch die Mannschaft ein gutes Gefühl. Klar, wir haben drei Punkte geholt in der englischen Woche. Es hätten auch ein, zwei Punkte mehr sein können. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir, wenn wir den Weg weiter so gehen, unser Ziel erreichen werden.“

Krauß wechselte im vergangenen Sommer auf Leihbasis von RB Leipzig zum FC Schalke. Seitdem absolvierte er 16 Spiele für die Königsblauen, in welchen ihm sogar ein Tor gelungen ist. Im nächsten Sommer wird der 21-Jährige dann zu seinem Stammklub zurückkehren.