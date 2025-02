FC Schalke 04: Vorstands-Flirt bietet sich aktiv an – „Sehr gesprächsbereit“

Nanu, hat sich die Sportvorstands-Suche des FC Schalke 04 gerade drastisch vereinfacht? Erst am Mittwoch (12. Februar) betonte Aufsichtsratsboss Axel Hefer, dass man sich in dieser Angelegenheit nicht stressen lassen wolle. Von der Auswahl könnte die kurz- und mittelfristige Zukunft des Klubs abhängen.

Deshalb will man sicher gehen, dass man den geeigneten Kandidaten für das eigens erstellte Anforderungsprofil findet. Seit einiger Zeit geistert bereits der Name Jonas Boldt beim FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) umher. Dieser macht jetzt deutlich: Er fühlt sich bereit für einen neuen Job.

FC Schalke 04: Boldt bereit für neuen Job!

Bald neun Monate ist es her, dass Jonas Boldt letztmals ein Amt in der Fußball-Welt innehatte. Im vergangenen Sommer musste er beim Hamburger SV als Sportvorstand die Koffer packen. Den einstigen Dino hatte er finanziell zwar stabilisiert – das große sportliche Ziel, der Aufstieg, war in fünf Jahren aber nicht geglückt.

Die erste Zeit nach seiner Freistellung verbracht Boldt fernab des Fußballs. Wie er in der Sky-Sendung “ HvK und Tusche – Dein Zweitligatalk“ jetzt aber bekräftigt, fühlt er sich bereit für neue Aufgaben.

„Ich bewege mich seit Ende letzten Jahres wieder deutlich mehr im Fußball. Ich merke, wie ich auch Energie und Lust habe, etwas zu tun und auch sehr offen bin“, so Boldt. Vielleicht ja beim FC Schalke 04?

Melden sich Hefer und Co.?

Der 43-Jährige sagt selbst, dass er lieber nach einer Position im Management suche, nicht im Tagesgeschäft. Allerdings verfüge er bezüglich Schalke nicht über detaillierte Informationen. Dennoch stellt er klar: „Ich schließe erst mal gar nichts aus und bin sehr gesprächsbereit.“

Sollte der Aufsichtsrat der Knappen Boldt ernsthaft in Erwägung ziehen, wäre jetzt vielleicht ein günstiger Zeitpunkt, um sich zu melden. Laut „Sport Bild“ gehöre der Ex-HSV-Vorstand zum ernsthaften Kandidatenkreis.