FC Schalke 04: Sylla wochenlang raus! Wagt van Wonderen jetzt ein Juwel-Experiment?

Die Welt war vor einigen Wochen beim FC Schalke 04 noch in Ordnung, doch mittlerweile ist der Revierklub wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Zwei bittere Niederlagen gegen Magdeburg (2:5) und Köln (0:1) sorgten für schlechte Stimmung in Gelsenkirchen.

Doch das ist noch nicht alles. Ausgerechnet Top-Torjäger Moussa Sylla wird dem FC Schalke 04 einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Zwar hat Cheftrainer Kees van Wonderen mit Pape Meissa Ba einen Stürmer, doch der Niederländer könnte auch für eine Überraschung sorgen.

FC Schalke 04: Sylla fällt aus! Wer ersetzt ihn?

Vor dem Köln-Spiel war es eine Hiobsbotschaft für den FC Schalke 04: Moussa Sylla, der in dieser Zweitliga-Saison gemeinsam mit Kenan Karaman zur Lebensversicherung der Knappen wurde, fällt mit einem Muskelfaserriss mehrere Wochen aus. Für den Revierklub ist sein Ausfall extrem bitter. Gegen die Kölner fehlte eben so ein Sylla, der für Offensivgefahr gesorgt hätte.

Kees van Wonderen stellte für Sylla den Neuzugang Pape Meissa Ba auf, der eben für die Offensive geholt wurde. Der Senegalese hatte allerdings keinen einfachen Tag gegen die kompakt stehende Abwehr der Kölner, zumal er häufig über die Rechtsaußen kam. Ba ist eher auf der Mittelstürmer-Position zu Hause. Das wird vermutlich auch van Wonderen gemerkt haben.

Und auch Kenan Karaman konnte in Abwesenheit von Sylla nicht so glänzen, wie er es sonst immer tun konnte. Am Wochenende gegen den Karlsruher SC werden vermutlich wieder Karaman und Ba auflaufen, doch van Wonderen hat nun eine weitere Alternative.

Überrascht van Wonderen mit Amousso-Tchibara?

Mit Zaid Amousso-Tchibara hat der FC Schalke 04 nämlich ein Talent, das in dieser U19-Saison überragt. In 14 Partien der Nachwuchsliga erzielte der Offensivspieler 13 Tore. Sein Einsatz bei den Profis wurde lange gefordert. Tchibara konnte dann mit ins Trainingslager in die Türkei, verletzte sich dort allerdings. Seit vergangener Woche ist das Juwel wieder im Mannschaftstraining und vielleicht auch bald im Kader?

Ein Startelf-Einsatz käme für Tchibara noch zu früh. Auch aufgrund seines Alters wird S04 vermutlich kein Risiko eingehen. Eine große Überraschung wäre es aber schon, wenn van Wonderen den Youngster aufstellen sollte. Dass es durchaus klappen kann, zeigten Taylan Bulut und Max Grüger. Auch die beiden 19-Jährigen wurden nach dem Aus von Ex-Trainer Karel Geraerts in die Startelf gestellt und sind seitdem ein fester Bestandteil der Mannschaft.

Wieso also nicht auch mit Tchibara, wo Sylla jetzt einige Wochen fehlen wird? Zudem wird S04 in dieser Saison nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Auf den Abstiegsplätzen sind es auch einige Punkte, weshalb es Sinn machen würde, einigen weiteren Talenten die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Ob es auch van Wonderen so sieht?