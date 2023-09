FC Schalke 04 macht es offiziell – DARAUF warten die Fans schon seit Ewigkeiten

Das Warten hat endlich ein Ende! Am Dienstag (5. September) verschickte der FC Schalke 04 seinen Mitgliederbrief an alle königsblauen Fans. Seitdem sorgt vor allem eine Passage am Ende des Briefs für große Aufregung beim Anhang.

Der FC Schalke 04 setzt endlich einen lang erwarteten Plan in die Tat um. In Kürze wird das erste Schalker Sportkonzept für alle Mitglieder zugängig gemacht. Schon jetzt sorgt dieses für angeregte Diskussionen.

FC Schalke 04: Sportkonzept kommt

Über zehn Jahre, genauer gesagt seit dem 3. Juni 2012, ist es mittlerweile her, dass die Mitgliederversammlung der Knappen ein Leitbild für den Verein verabschiedete. Darin enthalten ist auch der Punkt 10, unter dem festgehalten ist:

„Im sportlichen Bereich streben wir ein langfristiges Konzept für alle Mannschaften an, das unabhängig von personellen Wechseln Bestand hat. Unser S04 fördert – aus sportlichen und sozialen Erwägungen heraus – insbesondere die Entwicklung seiner eigenen Jugend.“

Lange Zeit tat sich an dieser Front nichts, doch jetzt ist es so weit. Anfang 2022 kündigte Sportvorstand Peter Knäbel an, sich diesem Themas beim FC Schalke 04 annehmen zu wollen. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. Am Donnerstag (7. September) soll die erste Auflage allen S04-Mitgliedern zugängig gemacht werden.

Was steht drin? Fans aufgeregt

Aus dem Mitgliederbried geht hervor, dass vier unabhängige Experten aus verschiedenen Bereichen das Papier auf Herz und Nieren geprüft hätten. Einen Tag vor der Veröffentlichung will man die letzten Arbeiten abgeschlossen haben.

Es ist eine Mitteilung, die sich unter den Fans des FC Schalke 04 wie ein Lauffeuer verbreitet. Jetzt rätseln sie, welche Maßnahmen der Klub verkünden will, an die sich die sportliche Führung in Zukunft zu halten hat.

Denn das ist das Ziel: Das Sportkonzept zur Zukunft des Vereins soll unabhängig von Personal und Gremien gültig sein. Umfassende Leitplanken zu Spielphilospohie, Kaderplanung, Identität oder auch Ausbildung von Jugendspielern sollen damit festgelegt werden.

FC Schalke 04: Austausch angekündigt

Nebenbei kündigten die Knappen auch eine neue Ausgabe des Talks „MitGEredet“ an. Dieser findet am folgenden Montag (11. September) mit Peter Knäbel statt. Hier soll sich über das Sportkonzept ausgetauscht werden.