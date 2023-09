FC Schalke 04: Länderspielpause zur richtigen Zeit? DIESE Chance sollte S04 nutzen

Es war definitiv kein guter Start für den FC Schalke 04 in die neue Saison 2023/24. Drei Niederlagen, ein Unentschieden und nur ein Sieg sind zu wenig für den ambitionierten Traditionsverein, der den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga schaffen will.

Nun steht für den FC Schalke 04 die Länderspielpause an. Eine perfekte Gelegenheit für Cheftrainer Thomas Reis, um an den Problemen in der Mannschaft zu arbeiten. Dazu hat S04 auch noch ein Testspiel. Diese Chance sollte Königsblau unbedingt nutzen.

FC Schalke 04: Länderspielpause zur richtigen Zeit?

Eine Saison ohne Unruhe beim FC Schalke 04? Da müssen die Fans wohl viele Jahrzehnte zurückblicken. Jahr für Jahr gibt es immer wieder Aufregung bei den Gelsenkirchenern. Ganz egal, ob in der Mannschaft oder im Verein generell. In dieser Spielzeit sind es neben den schwachen Resultaten auch noch einige Aufreger-Themen abseits des Feldes.

So sorgten die Berater von Ralf Fährmann und Marius Müller zuletzt für Schlagzeilen. Daraufhin suspendierte S04-Coach Thomas Reis die Klub-Legende Fährmann. Zwischen den beiden brodelt es gewaltig (hier mehr dazu). Auch das könnte sich auf die Mannschaft und den Liga-Alltag auswirken.

Daher kommt die Länderspielpause vielleicht zum perfekten Zeitpunkt. Der Fährmann-Zoff wird zwar nicht komplett aus der Welt geschaffen, aber dafür kann sich Reis auf das Sportliche konzentrieren.

Testspiel gegen Ulm als Chance nutzen

Mit viel Frust und hängenden Köpfen geht der FC Schalke 04 in die Länderspielpause. Dabei hätte es viel positiver sein können. In der Nachspielzeit kassierte S04 am vergangenen Wochenende das 1:1-Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden. Mit einem Sieg hätten die Gelsenkirchener einen guten Schritt gehen können, aber so fühlt es sich nach einem brutalen Rückschlag an.

Dafür hat Reis jetzt aber knapp zwei Wochen Zeit, um die Probleme und Fehler im Team zu bekämpfen. Eine große Chance, um Selbstvertrauen zu tanken, gibt es am Freitag (8. September, 18.30 Uhr) bei Drittligist SSV Ulm.

Gut für Reis: Bis auf Neuzugang Yusuf Kabadayi (U20) und Shootingstar Assan Ouedraogo (U18) gibt es keine Nationalspieler, die auf Länderspielreisen sind. Somit kann der S04-Coach aus dem Vollen schöpfen. Auch einige verletzte Spieler werden in den kommenden Tagen sicherlich ins Mannschaftstraining zurückkehren.