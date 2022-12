FC Schalke 04: Kleines Fußball-Märchen! Talent winkt ein Platz im Profi-Kader

Beim FC Schalke 04 steht der erste Gewinner der Winterpause schon fest: Soichiro Kozuki. Das Talent aus der U23 konnte sowohl Fans als auch Trainer Thomas Reis überzeugen.

Jetzt winkt Soichiro Kozuki beim FC Schalke 04 sogar die direkte Beförderung. Der Japaner könnte seinen märchenhaften Aufstieg in rasanter Geschwindigkeit fortsetzen.

FC Schalke 04: Kozuki spielt sich ins Rampenlicht

Bis Ende 2021 spielte Soichiro Kozuki noch in der Heimat in der zweiten japanischen Liga, wagte Anfang 2022 dann den Schritt nach Deutschland. Sein Abenteuer begann er beim 1. FC Düren in der Mittelrheinliga, wechselte dann im Sommer zum FC Schalke 04 II in die Regionalliga – und jetzt wieder ein halbes Jahr später winkt ihm schon der Sprung in die Bundesliga.

Mit der Empfehlung von acht Treffern und fünf Vorlagen in 14 Regionalliga-Partie durfte Kozuki in diesen Tagen mit den Profis auf Reisen gehen und sich Trainer Thomas Reis präsentieren. Diese Chancen nutzte der 21-Jährige – und wie!

Beim 2:2 gegen Rapid Wien kam Kozuki in der ersten Hälfte zum Einsatz und erzielt schon nach acht Minuten seinen ersten Treffer für die Profis. Gegen Hajduk Split (3:4) wurde Kozuki zur Pause für Marius Bülter eingewechselte und sorgte gleich wieder für Wirbel, erzielte in der 73. Minute seinen zweiten Treffer.

Reis von Kozuki beeindruckt

Von Trainer Thomas Reis gab’s danach sogar ein Sonderlob: „Kozuki war sehr, sehr auffällig, hat sich in den Testspielen mit Toren belohnt. Er hat einen super ersten Kontakt. Er ist ein Spieler, den man auf dem Schirm haben muss. Er hat das sehr, sehr ordentlich gemacht“, so Reis gegenüber der „WAZ“.

Kozuki hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Reis deutete bereits an, dass er möglicherweise zum Dauergast werden könnte. „Da werden wir uns Gedanken machen, was das Trainingslager anbelangt“, so Reis. Am 02. Januar hebt der FC Schalke 04 ab in Richtung Belek – dann vermutlich mit Kozuki an Bord.