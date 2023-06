FC Schalke 04: Van den Berg verletzt – wird das für S04 sogar zum Vorteil?

Die Hoffnung auf eine erneute Leihe von Sepp van den Berg hat der FC Schalke 04 noch nicht aufgeben. Trainer Thomas Reis betonte bereits, dass der Niederländer sein absoluter Wunschspieler wäre.

Jetzt hat sich Sepp van den Berg bei der Vorbereitung auf die U21-EM verletzt, muss die Nationalmannschaft noch vor Turnierstart verlassen. Für den 21-Jährigen ist es eine bittere Nachricht, für den FC Schalke 04 könnte das aber zum Vorteil werden.

FC Schalke 04: Vorteil S04? Van den Berg verpasst U21-EM

Die Schalker sind inzwischen nämlich nicht mehr die Einzigen, die Interesse an van den Berg anmelden. Liverpool wäre wohl bereit sein Talent erneut zu verleihen, allerdings lieber in eine 1. Liga und nicht in Liga zwei. Deshalb werden Mainz 05 die besseren Karten im Poker um van den Berg zugeschrieben.

Seine Verletzung könnte S04 nun aber ein kleiner Vorteil sein: Da van den Berg die U21-EM verpasst, hat er dort auch keine Möglichkeit sich weiter ins Rampenlicht zu spielen. Wäre der Niederländer bei dem Turnier mit starken Leistungen aufgefallen, stünden andere Vereine wohl Schlange und S04 müsste seine Hoffnungen komplett begraben.

Hinzu kommt aber auch, dass van den Berg nun genügend Zeit hat, um sich mit seiner Zukunft auseinander zu setzen. Eigentlich wäre mit einer Entscheidung nicht vor Ende der U21-EM zu rechnen gewesen. Der FC Schalke 04 startet schon am 26. Juni mit der Vorbereitung und möchte bis dahin möglichst alle wichtigen Baustellen geschlossen haben. Eine frühe Entscheidung bei van den Berg käme S04 also entgegen.

Van den Berg fällt vorerst aus

Wie schlimm die Verletzung des 21-Jährigen ist, lässt sich aktuell noch nicht genau sagen. Er soll sich einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen haben. Eine MRT-Untersuchung, bei der die genaue Diagnose ermittelt werden soll, steht aber noch aus. Es wird mit mindestens zwei Wochen Pause gerechnet.

Eigentlich wäre er am Mittwoch (21. Juni) mit der U21 der Niederlande gegen Belgien in das Turnier gestartet. Nun muss sich van den Berg das Turnier von der Couch aus anschauen.