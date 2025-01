FC Schalke 04: Riesenchance für S04-Jungprofi! Kann er sie nutzen?

Die fußballfreie Zeit ist schon wieder vorbei! Am Freitag hob ein königsblauer Tross in Richtung Türkei ab. Dort bezieht der FC Schalke 04 in Belek ein achttägiges Trainingslager, ehe am 18. Januar in Braunschweig die Rückrunde startet.

Besonders spannend ist in diesen Fällen immer, welche Juwelen der Cheftrainer mitnimmt. Traditionell sind immer ein paar Spieler aus dem Nachwuchsbereich dabei. Für einen Youngster des FC Schalke 04 kommt seine Chance dabei allerdings gänzlich unerwartet.

FC Schalke 04: 27 Spieler fliegen mit

Wie die Knappen am Freitag verkündeten, fliegen insgesamt 27 Spieler mit in die Türkei. Dass beispielsweise Zaid Amoussou-Tchibara dabei ist, dürfte dabei niemanden verwundern. Die Fans fordern den U19-Stürmer schon länger bei den Profis. Bei S04 hält man ihn aber insbesondere auf Geheiß von U19-Trainer Norbert Elgert noch zurück.

Aber es schlich sich auch ein etwas überraschenderer Name in den Kader: Seok-ju Hong. Hong spielt erst seit einem halben Jahr für den FC Schalke 04, wechselte vergangenen Sommer von Viktoria Köln in die U23 der Königsblauen.

Tempelmann freigestellt

Dass er mit im Flieger gen Belek sitzt, hat er vor allem neusten Entwicklungen rund um Lino Tempelmann zu verdanken. Der Mittelfeldspieler, der schon im Sommer eigentlich aussortiert wurde, wurde kurzfristig für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt.

Für ihn springt Angreifer Hong ein, der für die krisengeschüttelte U23 bisher 18 Spiele absolvierte und dabei immerhin drei Tore erzielen konnte. Ob er die Profi-Chance nutzt? Zumindest in den Testspielen wird er sich beweisen dürfen.

FC Schalke 04: Der neue Kuzuki?

Ein bisschen erinnert die Situation an Soichiro Kozuki. Der Japaner wechselte im Sommer 2022 in die U23 der Knappen. Ein halbes Jahr später rutschte er in den Profi-Kader, weil dort Personalnotstand herrschte. In Trainingslager und Testspielen konnte so überzeugen, dass ihn die Knappen prompt mit einem Profivertrag ausstatteten. Vielleicht geht Hong einen ähnlichen Weg.