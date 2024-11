FC Schalke 04: Van Wonderen von S04-Star begeistert – „Überragend“

Große Erleichterung beim FC Schalke 04! Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Jahn Regensburg hat Kees van Wonderen nicht nur seine ersten drei Punkte als S04-Trainer eingetütet – seine Mannschaft hat auch die Abstiegsränge vorerst verlassen.

Gegen die Gäste aus Bayern ließ der FC Schalke 04 zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen, Königsblau zeigte nach zuvor schwierigen Wochen eine gute Leistung. Nach Spielabpfiff hob van Wonderen besonders einen Spieler hervor.

FC Schalke 04: Seguin gegen Regensburg „unglaublich“

Paul Seguin war im Schalker Abstiegskracher gegen Jahn Regensburg wohl einer der Spieler des Spiels. Der 29-Jährige hatte am Ende ganze 131 Ballaktionen, brachte zudem über 90 Prozent seiner 127 Pässe an den eigenen Mann an. Starke Werte für den zentralen Mittelfeldspieler, die auch Kees van Wonderen zu schätzen weiß.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ex-Boss Tönnies reicht es komplett – seine Worte lassen tief blicken

So fasste der Niederländer die Leistung seines Schützlings zusammen: „Für mich war Paul überragend, er war unglaublich. Er hat das Spiel bestimmt – von links nach rechts“. Kurz vor Spielende nahm van Wonderen Seguin dann vom Feld – und das aus gutem Grund: „ich habe Paul kurz vor Schluss ausgewechselt, damit er sich den Applaus der Fans abholt“, erklärt der 54-Jährige nach der Partie.

Seguin blickt schon auf Hamburg

Der Spieler selbst bleibt dagegen etwas demütiger als der S04-Coach: „Ich brauche keinen Extra-Applaus. Wir haben gegen Regensburg gewonnen, das war eine Pflichtaufgabe. Für ein solches Spiel will ich mich nicht feiern lassen. Klar, ich freue mich, aber ich will so etwas gegen Hamburg zeigen und nicht nur gegen Regensburg“, so Seguin.

Dennoch dürfte auch der Schalker Vize-Kapitän vorerst aufatmen. Im Kampf um den Klassenerhalt hat sich der Revierklub jetzt etwas Luft verschafft. In gut zwei Wochen wollen Seguin und Co. dann gegen den HSV (23. November) mit Sicherheit nachlegen.