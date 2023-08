FC Schalke 04 verkündet Mega-News für Neuzugang Kabadayi

Nur noch die Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden (2. September, 13 Uhr), dann geht es für den FC Schalke 04 in die Länderspielpause. Nach zwei schwachen Vorstellungen gegen Braunschweig (0:1) und Kiel (0:2) will S04 sich mit einem Erfolgserlebnis in die zweiwöchige Pause verabschieden.

Während sich einige Profis in dem Zeitraum ausruhen können und neben Trainingseinheiten ein Testspiel absolvieren werden, darf sich Yusuf Kabadayi freuen. Der Neuzugang des FC Schalke 04 wurde für Länderspiele nominiert.

FC Schalke 04: Tolle News für Kabadayi

Mit viel Hoffnung und großen Erwartungen wurde Yusuf Kabadayi Anfang August vom FC Schalke 04 vorgestellt. Nach elf Jahren beim FC Bayern München will der Youngster den Sprung ins Profigeschäft schaffen. Bis zum Saisonende ist der Flügelstürmer an S04 ausgeliehen, doch die Königsblauen haben eine Kaufoption für ihn.

In zwei Partien durfte Kabadayi bereits mitwirken. Bei der 0:1-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig wurde er 26 Minuten vor dem Ende eingewechselt. Gegen Holstein Kiel kam er zur zweiten Halbzeit rein, konnte die blamable 0:2-Niederlage in Unterzahl aber auch nicht mehr verhindern.

Nach der Partie gegen Wehen Wiesbaden am 5. Spieltag steht dann die Länderspielpause an. Kabadayi wird in der Zeit aber nicht in Gelsenkirchen bleiben. Für den gebürtigen Münchener stehen Länderspiele an.

Kabadayi für U20-Nationalmannschaft nominiert

Der FC Schalke 04 hat verkündet, dass Kabadayi von Nationaltrainer Hannes Wolf für die anstehenden Partien der U20-Nationalmannschaft nominiert wurde. Am 7. September geht es für die deutschen Talente um 17 Uhr in Berlin gegen Italien. Vier Tage später, am 11. September (16.15 Uhr) trifft die DFB-Auswahl auf die polnische U20 im Stadion Miedz Legnica.

Kabadayi hat sowohl den türkischen als auch den deutschen Pass. Vor einigen Jahren spielte er noch für die U15 und U16 der Türkei. Ab 2021 entschied er sich dann für Deutschland und lief bislang für die U18 und U19. Nun steht er vor einem Debüt in der U20 Deutschlands.

In der Länderspielpause werden seine Kollegen beim FC Schalke neben Trainingseinheiten dann auch ein Testspiel gegen den SSV Ulm absolvieren. Am 8. September gastieren die Gelsenkirchener beim Drittligisten.