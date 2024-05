FC Schalke 04: Kabadayi muss S04 verlassen – seine Reaktion spricht Bände

Seit Mittwoch (29. Mai) steht fest: Der FC Schalke 04 wird die Kaufoption von Yusuf Kabadayi nicht ziehen. Der Youngster wird nach seiner Leihe zum FC Bayern München zurückkehren. Wie es dann mit ihm weitergeht, ist noch unklar.

In der abgelaufenen Saison ließ Kabadayi beim FC Schalke 04 sein Talent immer wieder aufblitzen. Dennoch war die Kaufoption für den S04 zu hoch, weshalb er den Verein verlassen muss. Nach der Verkündung äußerte sich der Flügelflitzer zur Entscheidung.

FC Schalke 04: Kabadayi reagiert nach Abgang

Kabadayi ist nicht der einzige Leihspieler, der jetzt verabschiedet wurde. Der FC Schalke 04 hat auch die Kaufoption von Darko Churlinov nicht gezogen (hier mehr dazu). Auch beim Nordmazedonier war sie zu hoch, weshalb er zum Premier-League-Absteiger FC Burnley zurückkehren wird.

„Wir bedanken uns bei Yusuf und Darko für ihre Zeit und ihren Einsatz für den S04“, sagt Marc Wilmots über die beiden Abgänge. „Für die sportliche und private Zukunft wünschen wir beiden Jungs alles Gute.“

Churlinov und Kabadayi kommen nicht zu Wort. Dennoch reagierte Kabadayi auf Instagram unmittelbar nach der Verkündung. „Ein Leben lang“, postete der Junioren-Nationalspieler mit einem blauen und weißen Herz in seiner Story.

Fans trauern Kabadayi hinterher

Der Youngster zeigt damit deutlich, wie sehr ihm der FC Schalke 04 und die Fans ans Herz gewachsen sind. In den Spielen gab der 20-Jährige alles und wollte unbedingt den Klassenerhalt schaffen, der schließlich auch gelang. 24 Partien absolvierte er für die Knappen, erzielte dabei vier wichtige Treffer.

Dementsprechend sind die Fans traurig über den Abgang: „Mir egal, wie, wo und in welchem System er spielen soll. Ich will ihn behalten“, „So schade wegen Yusi. Habe gehofft, dass er bleibt“ und „Beide werden mir fehlen“, heißt es in den sozialen Netzwerken von den Fans.

Doch die Anhänger haben noch eine kleine Rest-Hoffnung. S04 will nämlich mit dem FC Bayern verhandeln und die Ablöse ein wenig runterdrücken, um Kabadayi fest verpflichten zu können. Ob den Gelsenkirchenern das gelingt?