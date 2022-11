FC Schalke 04: Auch das noch! Diese Entscheidung dürfte S04 gar nicht gefallen

Am kommenden Bundesliga-Spieltag geht es für den FC Schalke 04 nach Bremen zum Aufsteiger-Duell. Gegen das formstarke Team von Trainer Ole Werner wollen die Königsblauen endlich wieder punkten.

Schon im Vorfeld der Partie war klar, dass diese Aufgabe nicht leicht werden wird. Nun hat der DFB allerdings eine Entscheidung getroffen, die dem FC Schalke 04 nicht gefallen wird.

FC Schalke 04: DFB hebt Friedl-Sperre auf

Beim Spiel des SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg sah Marco Friedl die rote Karte. Der Grund: Nachdem sich Michael Gregoritsch gegen seinen Landsmann durchgesetzt hatte, wusste sich Friedl nur noch mit einem Foul zu helfen. Schiedsrichter Dankert entschied auf Notbremse und schickte den Österreicher schon nach 14 Minuten in die Kabine.

Das DFB-Sportgericht verurteilte Friedl daraufhin zu einer Sperre von zwei Spielen. Bremen legte allerdings Einspruch ein – mit Erfolg. Der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, Stephan Oberholz nannte als Grund für die Verkürzung der Sperre ein Telefonat mit Gregoritsch und einen mutmaßlich „wechselseitigen Armeinsatz beider Spieler, der seinen Ursprung im Halten an der Schulter zum Nachteil des Spielers Friedl hatte und in der ungeschickten Bewegung von Friedl mündete“. Aus diesem Grund könnte von einer „atypischen Notbremse ausgegangen werden, die eine Reduzierung der Sperre auf ein Meisterschaftsspiel rechtfertigt“. Dieses hatte der Österreicher gegen die Hertha bereits abgesessen.

FC Schalke 04: Friedl gegen S04 wieder dabei

Wenn es am Samstagabend dann zum Top-Spiel der beiden Klubs im Wohninvest Weserstadion kommt, können die Bremer also wieder auf ihren Kapitän zählen. Der Abwehrchef der Werderaner stabilisierte die Defensive seines Klubs zuletzt und war bislang ein großer Bestandteil der Erfolge des Aufsteigers in der aktuellen Saison. Immerhin bescheren 18 Punkte nach zwölf Spielen den Bremern aktuell einen starken achten Tabellenplatz. Läuft der nächste Spieltag für die Bremer optimal, dann könnten sie sogar am Montag von einem Europa-League-Platz grüßen.

Für den FC Schalke 04 sieht die Situation nicht so rosig aus wie für ihren Mitaufsteiger. Die Königsblauen stehen mit sechs Punkten am Tabellenende. Mit einem Sieg der Schalker und eine Niederlage der Bochumer im kleinen Derby gegen Borussia Dortmund, könnten die Königsblauen immerhin auf den 17. Platz springen und die rote Laterne wieder an den Reviernachbarn abgeben. Mit Abwehrchef Friedl auf dem Platz dürfte die Aufgabe für die Schalker allerdings nochmal größer werden.