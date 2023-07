FC Schalke 04: Ex-Star kehrt nach Europa zurück – er korrigiert seine Karriere-Entscheidung

Nach nur einem Jahr kehrt ein Ex-Spieler vom FC Schalke 04 zurück nach Europa. In der Aufstiegssaison war er für die Knappen ein wichtiger Bestandteil und sogar Vize-Kapitän. Die Rede ist von Victor Palsson.

Nach dem Aufstieg verließ der Isländer verließ er den FC Schalke 04, ging in die USA. Dort hielt er es aber nur zwölf Monate aus. Jetzt hat er einen Vertrag in Belgien unterschrieben.

FC Schalke 04: Amerika-Abenteuer vorbei

Er war einer der schillernden Aufstiegshelden, der die Knappen vor einem Jahr zurück in die Bundesliga führte. Palsson war vor der Saison aus Darmstadt gekommen, wurde beim S04 aber gleich zum Leitwolf.

++ Karriere am Scheideweg – Ex-Star nach S04-Abstieg weiterhin vereinslos ++

Als die Zweitliga-Meisterschaft eingetütet war, entschied sich Palsson für einen neuen Weg. Er wechselte in die USA zu D.C: United. Dahinter steckte auch seine Familie, die in den Staaten wohnt. Zudem bekam er bei den Amerikanern ein langfristigen Vertrag. Doch all das ist jetzt Schnee von gestern.

Palsson kehrt zurück

Wie der KAS Eupen am Freitag überraschend verkündete, nehmen die Belgier den isländischen Nationalspieler unter Vertrag. In Eupen unterschreibt der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 einen Dreijahres-Vertrag.

„Victor Pálsson ist ein exzellenter Defensivspieler mit einer tollen internationalen Erfahrung und einem großen Kämpferherz“, begründete KAS-Boss Christoph Henkel die Entscheidung pro Palsson.

FC Schalke 04 blickt auf Saisonstart

Die Fans der Knappen sind dem Isländer noch immer gewogen. Sie beglückwünschen ihn zu seinem neuen Job. „Alles Gute aggressiver Leader“, schreibt einer beispielsweise auf Twitter.

Sein Ex-Klub konzentriert sich dagegen voll auf die ebenfalls am Freitag beginnende Zweitliga-Saison. Ohne Palsson ging es bekanntermaßen wieder eine Etage nach unten. Zum Auftakt trifft der FC Schalke 04 auf den Hamburger SV.