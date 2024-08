FC Schalke 04: Geht das schon wieder los? Euphorie-Dämpfer bereitet Fans Sorgen

„Bitte nicht schon wieder“, werden sich viele Fans des FC Schalke 04 aktuell denken. Die Saison ist soeben erst gestartet. Gerade einmal zwei Pflichtspiele hat Königsblau absolviert und dann folgen die schlechten Nachrichten.

Es fing mit der Verletzung von Tomas Kalas an, dann fiel Paul Seguin kurzfristig für das Nürnberg-Spiel aus und jetzt muss der FC Schalke 04 auch noch auf Emil Höjlund verzichten. Wie in den vergangenen Jahren auch bleibt das Verletzungspech den Knappen treu.

FC Schalke 04: Geht das schon wieder los?

Ein guter Start in die Saison ist extrem wichtig. Dem FC Schalke 04 gelang er teilweise. Mit dem 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig wurde die bereits vorhandene Euphorie nochmals gewaltig größer. Dann folgte die unglückliche Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) in Unterzahl. Dennoch können die Knappen, was das Spielerische angeht, zufrieden sein.

Auch interessant: FC Schalke 04: Aalen vor S04-Duell alarmiert – Rumpel-Rasen sorgt für Probleme

Wären da nicht die Personalsorgen. Tomas Kalas erwischte es vor dem Nürnberg-Spiel. Der Innenverteidiger hat eine Entzündung an der Patellasehne. Die Ausfallzeit ist unklar. Doch Kalas ist enorm wichtig für die Abwehr der Königsblauen. Sein Fehlen machte sich sichtlich bemerkbar.

Genauso bitter war auch der kurzfristige Ausfall von Paul Seguin, der sich in Nürnberg noch aufwärmte, aber dann doch nicht spielen konnte. Seit Montag ist er zwar wieder im Training, aber es steht nicht fest, wie fit der Mittelfeldspieler ist. Die nächste schlechte Nachricht folgte am Dienstag: Emil Höjlund ist angeschlagen.

S04 muss auf Höjlund verzichten

Der Neuzugang wird in den kommenden Tagen nur ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren, da er aktuell muskuläre Probleme im Oberschenkel hat. Das berichtet der FC Schalke 04. Höjlund kam bislang in beiden Spielen in 67 Minuten zum Einsatz. Auch hier ist unklar, wie viele Partien der Stürmer ausfallen wird.

Einen kleinen Rückschritt muss auch Amin Younes verkraften. Nachdem der Offensivmann zum Start in die laufende Trainingswoche nach einer Kniereizung wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teilnehmen konnte, fehlte er bei der Einheit am Dienstag krankheitsbedingt. Weiterhin ebenfalls im Aufbautraining sind neben Kalas noch Aris Bayindir, Bryan Lasme und Lino Tempelmann, die ihre Reha fortsetzen.

Mehr Nachrichten für dich:

Für S04-Trainer Karel Geraerts keine so guten Neuigkeiten. Der Belgier braucht jeden Spieler in einem fitten Zustand. Besonders bitter sind und wären die Ausfälle von Leistungsträgern. In den vergangenen Jahren war es immer wieder der Fall, dass viele wichtige Profis mehrere Wochen oder Monate ausgefallen sind. Für Klub und Fans mehr als nur bitter.