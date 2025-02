Schalke setzt auf Winter-Schnäppchen – steckt DIESER Manga-Plan dahinter?

In den vergangenen vier Wochen hatten Kaderplaner Ben Manga und Interimssportdirektor Youri Mulder einiges zu tun. Fünf Abgänge, drei Zugänge – das ist die Bilanz des Winter-Transferfensters. Die ganz großen Transfers konnte Schalke aus finanziellen Gründen jedoch nicht tätigen.

So verzichtete man gar auf eine Defensiv-Verstärkung. Das gesparte Geld könnte von Manga und Co. nun anderweitig und wohl noch wichtiger eingesetzt werden. Schließlich sollen zwei Leistungsträger bei Schalke verlängern.

Schalke: Winter-Schnäppchen statt große Aufrüstung

Mit Loris Karius und Aymen Barkok hat der S04 zwei ablösefreie Spieler an Land gezogen, die beide leistungsbezogene Bezüge am Berger Feld erhalten. So sind beide Deals echte Schnäppchen. Für Wunschstürmer Pape Meissa Ba hat Königsblau knapp 300 Tausend Euro überwiesen. Auch er wird nicht das allergrößte Gehalt bekommen.

So hat sich Königsblau mit wenig Geld geschickt verstärkt, den Kader in der Breite und im besten Fall auch in der Spitze erweitert. Viele Fans hatten gehofft, dass noch ein Defensiver kommt und die wacklige Abwehr stabilisiert. Doch die Knappen-Bosse haben sich für einen anderen Plan entschieden.

++ FC Schalke 04: Klub-Ikone spricht über Transfer-Winter – und fällt eindeutiges Ben-Manga-Urteil ++

Denn das Geld, was Manga und Co. in diesem Winter nicht für Neuzugänge ausgegeben haben, könnte in zwei ganz wichtige Coups fließen. Mit Taylan Bulut und Derry John Murkin sollen zwei Leistungsträger verlängern. Und dafür wird Schalke tief in die Taschen greifen müssen.

S04 plant doppelten Vertragscoup

Bulut und Murkin sind zwei absolute Stammkräfte, sind jeweils auf ihrer Seite gesetzt und hatten einen großen Anteil am S04-Aufschwung der letzten Wochen. Beide Spieler stehen derzeit noch bis 2026 bei S04 unter Vertrag. Sollte eine Verlängerung nicht gewinnen, müsste man sie also im Sommer verkaufen, um noch etwas Ablöse mitnehmen zu können.

Weitere News:

Doch sowohl Murkin als auch Bulut sollen über den Sommer hinaus in Gelsenkirchen bleiben und in der nächsten Saison mit S04 die Bundesliga-Rückkehr angreifen. Mit etwas mehr Budget könnte dieser Plan gelingen.