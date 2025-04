FC Schalke 04: Aus und vorbei! S04 verkündet Van-Wonderen-Entscheidung

Es hatte sich angedeutet, jetzt hat der FC Schalke 04 eine Entscheidung bekanntgegeben: Kees van Wonderen wird die Königsblauen am Saisonende verlassen.

In den restlichen vier Zweitliga-Spielen des FC Schalke 04 wird der Niederländer noch auf der Bank sitzen. Zur neuen Spielzeit wird der Zweitligist dann einen neuen Cheftrainer präsentieren.

FC Schalke 04 verkündet Van-Wonderen-Trennung

Es hat sich ausgezaubert! Kees van Wonderen wird den FC Schalke 04 am Ende der Saison verlassen. Das haben Vereinsführung und die sportliche Leitung gemeinsam entschieden. In einem ausführlichen und persönlichen Gespräch, das Frank Baumann, der ab dem 1. Juni als Vorstand Sport loslegt, zusammen mit Youri Mulder, erklärten sie van Wonderen die Entscheidung.

„Seit dem inoffiziellen Start von Frank Baumann vor zwei Wochen haben wir intensiv darüber gesprochen, welches Profil ein Chef-Trainer auf Schalke mitbringen sollte. Dabei haben wir uns auch mit der Frage beschäftigt, ob die aktuelle Konstellation diesen Anforderungen langfristig gerecht wird. Es war – auch für mich persönlich – keine einfache Entscheidung, aber wir sind alle übereingekommen, den Weg mit Kees van Wonderen nach der Saison zu beenden“, erklärt Mulder für die sportliche Leitung und würdigt die Arbeit seines Landsmanns: „Kees hat in einer schwierigen Situation einen sehr guten Job gemacht. Für seine private wie berufliche Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste.“

Auch S04-Boss Matthias Tillmann meldete sich zu Wort: „Stellvertretend für den Gesamtvorstand und den Verein möchte ich mich bei Kees van Wonderen für seine Arbeit in den vergangenen Monaten bedanken. Als er im Herbst den Job auf Schalke angetreten hat, waren wir kurz davor, in einen sehr gefährlichen Negativstrudel zu geraten, aus dem wir nur schwer herausgekommen wären. Kees ist es gelungen, das zu verhindern. Wir werden unser Minimalziel, den Klassenerhalt, erreichen. Dass das grundsätzlich nicht der Anspruch von Schalke 04 ist und die Saison insgesamt enttäuschend verlaufen ist, da gibt es keine zwei Meinungen.“

„Verein wie Schalke braucht klare Linie“

In den restlichen vier Spielen wird van Wonderen noch auf der Trainerbank des FC Schalke 04 sitzen. Auch wenn es bis dahin noch einige Wochen sind, bedankt sich auch der Coach beim Verein und bei den Fans. „Ein Verein wie Schalke braucht eine klare Linie und muss dieser konsequent folgen. Er muss die Menschen, die diesen Weg anführen, mit aller Kraft unterstützen, damit hier langfristiger Erfolg möglich ist. Matthias und Frank verstehen das. Ihnen und dem gesamten Verein wünsche ich den maximalen Erfolg, vor allem die Rückkehr in die Bundesliga. Ich bin sehr dankbar, dass ich Trainer eines so großen Clubs sein durfte und wünsche allen Mitarbeitenden und Fans alles Gute für die Zukunft. Mein Fokus mit der Mannschaft liegt auf den letzten vier Partien, das sind richtige Kracher und spannende Duelle, in denen wir unseren Fans so viel Freude wie möglich bereiten wollen. Und den einen oder anderen Tabellenplatz würden wir auch noch gerne klettern.“

Die Verantwortlichen des S04 werden nun damit beginnen, einen neuen Trainer für die kommende Sommerpause und Spielzeit zu finden. Als heißester Anwärter gilt wohl Markus Anfang, der noch am Dienstag (22. April) vom kommenden Gegner Kaiserslautern entlassen wurde.