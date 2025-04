FC Schalke 04: Bosse kriegen ihr Fett ab! Huub Stevens haut auf den Tisch

Rund um den FC Schalke 04 gibt es in diesen Tagen mal wieder jede Menge Diskussionen. Die Wutrede von Kees van Wonderen sorgt für Unruhe im Verein. Ein Abgang des Niederländers nach Saisonende scheint so gut wie beschlossen.

Nun schaltet sich auch „Jahrhunderttrainer“ Huub Stevens in die Diskussionen um van Wonderen ein. Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 geht mit dem FC Schalke 04 hart ins Gericht – und knöpft sich dabei vor allem die Chefetage von Königsblau vor.

FC Schalke 04: „Umgang nicht in Ordnung“

Trotz der zahlreichen Kritik an van Wonderen, der S04-Trainer hätte sich mit seinen Äußerungen nicht gerade professionell verhalten, stärkt Stevens ihm im Interview mit „Sport 1“ den Rücken: „Ich verstehe die Sache mit Kees nicht. Ich finde es sehr schade, dass er im Sommer gehen muss. Der Umgang mit ihm war einfach nicht in Ordnung – da tut er mir wirklich leid.“

Auch interessant: Schalke 04: Sylla macht es offiziell! S04-Stürmer trifft Entscheidung

Der 71-Jährige sieht van Wonderen indes als Opfer einer aktuell unruhigen Situation beim S04: „Kees würde so etwas nicht einfach sagen, wenn es nicht feststünde, dass er nächste Saison nicht mehr dabei ist. Das ist wirklich schade, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. So etwas muss man doch auf eine andere Weise klären. Da sieht man wieder, wie viel Unruhe in diesem Verein herrscht“.

Stevens hofft auf Baumann

Deutliche Kritik also an die S04-Bosse um Matthias Tillmann, Ben Manga und Youri Mulder. Dennoch hegt Stevens Hoffnungen auf Besserung beim Revierklub. Diese beruhen jedoch nicht auf die jetzigen Verantwortlichen: „Ich hoffe sehr, dass Frank Baumann es schafft, endlich Ruhe in den Klub zu bringen – so kann es jedenfalls nicht weitergehen.“

Worte, denen viele Schalke-Fans sicher wenig entgegenzusetzen haben dürften. Nach einer einmal mehr unruhigen Saison inklusive Trainerwechsel dürften sich viele Anhänger wünschen, dass es für Königsblau bald wieder nach oben geht.