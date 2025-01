FC Schalke 04: Van Wonderen packt nach Nürnberg-Sieg aus – „Noch nie so unruhig gesessen“

Erst gab es eine Nullnummer zum Jahresauftakt bei Eintracht Braunschweig, jetzt folgte der Knall im „Freundschaftsduell“ mit dem 1. FC Nürnberg. Der FC Schalke 04 holt sich mit einem mehr als nur verdienten 3:1-Sieg drei wichtige Punkte.

Dabei zeigte der FC Schalke 04 eine erneut starke Leistung. Die Mannschaft ist zufrieden, die Fans sind erleichtert. Doch Cheftrainer Kees van Wonderen ist der, der die Spaßbremse spielen muss. Der Coach sieht noch Verbesserungsbedarf.

FC Schalke 04: Wichtiger Sieg gegen Nürnberg

So wie der FC Schalke 04 die Partie phasenweise dominierte, erinnerten sich viele Fans an die starken Leistungen vor dem Jahresende gegen Elversberg, Düsseldorf und Paderborn zurück. Nürnberg hatte viele Probleme in der Abwehr. Schon nach 15 Minuten führte S04 durch Tore von Kenan Karaman und Moussa Sylla.

Zwar konnte der FCN den Anschluss machen, aber kurz vor der Pause war es erneut Sylla, der den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. Nach dem Seitenwechsel war es ein spannender Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Sicher war die 3:1-Führung nicht. So hätte es noch schnell ein Unentschieden oder eine Niederlage werden können, weiß auch Kees van Wonderen.

Er erinnert sich dabei an ein Horror-Spiel zurück: „Man hat ja schon Spiele hier gesehen, wie gegen Darmstadt, da fällt ein Tor und dann kippt das Spiel“, erklärte der 56-Jährige nach dem Spiel. Damals führte S04 gegen Darmstadt mit 3:0 und verlor am Ende noch mit 3:5. Damals war der Niederländer aber noch nicht Trainer der Knappen.

„Noch nie so unruhig auf der Bank gesessen“

Dementsprechend war der Coach des FC Schalke 04 nervös. „Ich habe noch nie als Schalke-Trainer so unruhig auf der Bank gesessen, weil ich in der 2. Halbzeit ständig das Gefühl hatte, die Partie könnte noch kippen“, gab van Wonderen ehrlich zu und erklärte die Gründe dafür: „Keine Kontrolle, zu viele Möglichkeiten für den Gegner, immer beschäftigt mit der Organisation.“

So war es tatsächlich auch. Während S04 in der 1. Halbzeit die besseren und mehr Torchancen hatte, gab Nürnberg in den zweiten 45 Minuten zehn Torschüsse ab. Schalke lag bei vier. „Ich bin froh mit dem Ergebnis, den drei Punkten und dem weiteren Weg, aber wir haben Sachen zu verbessern“, so van Wonderen abschließend.