FC Schalke 04: Jetzt steht es fest! Beim Nürnberg-Sieg konnte es jeder sehen

Der erste Pflichtspielsieg in diesem Jahr ist perfekt! Der FC Schalke 04 gewinnt das Freundschaftsduell gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1 und holt damit drei wichtige Punkte in der 2. Fußball-Bundesliga.

Dabei gab es beim FC Schalke 04 leichte Sorgen vor der Partie, als einer der Leistungsträger nicht zur Verfügung stand: John Derry Murkin. Dochbeim Sieg gegen Nürnberg konnte es jeder sehen: Auch ohne den Linksverteidiger kann es bei S04 auf der linken Seite gut laufen.

FC Schalke 04: Kein Murkin? Kein Problem!

Es begann mit einem trostlosen Unentschieden in Braunschweig, jetzt folgte ein 3:1-Sieg in der heimischen Veltins-Arena! Ausgerechnet gegen den 1. FC Nürnberg, mit dem der FC Schalke 04 eine Fanfreundschaft hat, gab es die ersten drei Punkte in der frisch gestarteten Rückrunde.

Die Knappen begannen dabei wie die Feuerwehr. Auf der linken Seite starteten Tobias Mohr und Anton Donkor für die beiden ausgefallenen Spieler John Derry Murkin und Christopher Antwi-Adjei, der kurzfristig nicht zur Verfügung stand. Ausgerechnet auf dieser Seite zeigte sich Schalke zum Ende des vergangenen Jahres immer besonders gefährlich.

Deshalb war auch die Sorge groß, dass es ohne die beiden Profis nicht klappt. Doch Donkor und Mohr bewiesen das Gegenteil. Das 1:0 fiel nach einer Mohr-Flanke auf Kenan Karaman, der per Hacke die Führung erzielte. Auch sonst kam Königsblau auf der linken Seite immer wieder zu gefährlichen Torchancen. So auch beim zweiten Treffer.

Mohr und Donkor mit starker Leistung

Donkor schüttelte seine Gegenspieler ab und spielte Moussa Sylla wunderschön in den Lauf, der das 2:0 für den FC Schalke 04 machte. Weil es auf der linken Seite so gut lief, fiel auch das dritte Schalker Tor über Mohr. Seine butterweiche Flanke in den Fünfmeterraum köpfte Sylla zum Doppelpack ein. Zwischenzeitlich konnten die Nürnberger einen Treffer erzielen, waren aber sonst harmlos gegen ein starkes S04.

Die Gelsenkirchener hätten aber auch das eine oder andere Tor mehr machen können. Vor allem über die immer wieder gefährlichen Donkor und Mohr kam es zu einigen Strafraumszenen.

Nun werden viele Augen auf S04-Coach Kees van Wonderen gerichtet sein, wenn Schalke kommende Woche Magdeburg empfängt. Werden Donkor und Mohr wieder von Beginn an starten? Antwi-Adjei wird vermutlich zurückkehren, bei Murkin allerdings wird S04 wohl kein Risiko eingehen und ihn noch ein Spiel schonen.