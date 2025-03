FC Schalke 04: Van Wonderen packt über Taktik-Kniff aus – „Hat funktioniert“

Es war das erwartet schwere Spiel gegen Preußen Münster, doch am Ende durfte der FC Schalke 04 jubeln. Cheftrainer Kees van Wonderen sorgte dabei vor Spielbeginn für eine große Überraschung.

Notgedrungen, weil viele Spieler des FC Schalke 04 verletzt oder krank fehlten, musste der Coach in der Startaufstellung einige Änderungen vornehmen. Ein Taktik-Kniff ist dann in der 2. Halbzeit aufgegangen, wie van Wonderen erklärte.

FC Schalke 04: Van Wonderen erklärt überraschende Entscheidung

Als die Fans des FC Schalke 04 die Aufstellung vor dem Spiel sahen, trauten sie ihren Augen kaum: Die Knappen spielten ohne einen Stürmer. Kenan Karaman fiel kurzfristig aus, Moussa Sylla war noch nicht bereit. Neuzugang Pape Meissa Ba saß zudem nur auf der Bank.

Es war dann ausgerechnet Ba, der in der 2. Halbzeit in der 86. Minute die Veltins-Arena beben ließ und für den Siegtreffer sorgte. Nach dem Spiel erklärte van Wonderen, warum der Angreifer zunächst nur auf der Bank saß. Stattdessen vertraute der S04-Coach Amin Younes als „falsche Neun“.

„Wir wollten Pape in der Hinterhand behalten“, so van Wonderen. „Das hat funktioniert“, freut er sich. Bis kurz vor seiner Einwechslung sah es in der Schalker Offensive sehr mau aus, die Knappen hatten kaum Torchancen.

„Hat es unglaublich gut gemacht“

Mit Ba im Spiel wurde es beim FC Schalke 04 dann richtig gefährlich. Der Angreifer erzielte schon den zweiten Treffer für seinen neuen Klub und bekam von van Wonderen viel Lob: „Er hat es unglaublich gut gemacht.“

Und auch Ba zeigte sich erleichtert nach dem Spiel: „Ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte.“ Gleichzeitig erklärte der Angreifer, dass Loris Karius mit seinen Paraden der eigentliche Matchwinner war. „Er hat die Null gehalten und das war entscheidend, weil wir sonst in Rückstand geraten wären“, so Ba.

Für das kommende Spiel in Berlin gegen Hertha BSC kann van Wonderen voraussichtlich wieder auf Kenan Karaman und Moussa Sylla setzen. Gleiches gilt auch für Tobias Mohr, Ron Schallenberg und Max Grüger, die dem Coach wieder zur Verfügung stehen werden.