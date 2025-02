FC Schalke 04: Nächstes Juwel-Debüt? Van Wonderen lässt aufhorchen

Beim FC Schalke 04 haben sich mit Taylan Bulut und Max Grüger zwei Talente aus der Knappenschmiede in die Startelf gespielt und sind dort nicht mehr wegzudenken. Für die Königsblauen sind das gute Nachrichten – und auch für die jungen Spieler, die sich Hoffnungen machen, ebenfalls eines Tages zu den Profis zu gehören.

Ein weiteres Juwel scharrt bereits mit den Hufen: Zaid Amoussou-Tchibara. Das Sturm-Talent des FC Schalke 04 kommt aus einer Verletzung zurück und hofft auf sein Profidebüt. Cheftrainer Kees van Wonderen hat über den Youngster gesprochen.

FC Schalke 04: Nächstes Talent für die Profis?

Er ist die große Hoffnung für die Zukunft beim FC Schalke 04: Zaid Amoussou-Tchibara hat erst vor Kurzem seinen Vertrag bei den Knappen verlängert. Bis 2028 ist er an die Königsblauen gebunden, soll langsam aber sicher zu den Profis dazustoßen. Schon im Trainingslager in der Türkei war das Juwel dabei und verletzte sich im Anschluss aber.

Auch interessant: Köln – FC Schalke 04: Warnung an S04-Fans! Es könnte gefährlich werden

Seit einigen Tagen ist er wieder auf dem Platz und konnte erste Einheiten mit der Mannschaft absolvieren. Die Verletzung ist inzwischen überwunden und Amoussou-Tchibara kann es kaum erwarten, endlich wieder in einem Pflichtspiel aufzulaufen. Bisher war es nur in der U19 für das Team von Trainer Norbert Elgert der Fall. Wird das Juwel bald auch für die Profis sein Debüt feiern?

„Wenn er so weitermacht, ist er bereit, auch Spiele zu machen“, sagt S04-Cheftrainer Kees van Wonderen. „Wir schauen Woche für Woche, was das Beste für ihn ist. Er braucht Spielrhythmus. Er kann bei uns spielen, in der U23, in der U19.“

Amoussou-Tchibara vor Comeback

Einen konkreten Zeitraum nannte van Wonderen nicht, wann Amoussou-Tchibara spielen könnte. Auch nicht, für welche der drei Teams. Vermutlich wird es aber in der U19 des FC Schalke 04 sein, ehe er bei den Profis im Laufe der Rückrunde auflaufen wird. Bei den Profis gibt es nämlich gleich drei Offensivspieler, an denen er vorbeimüsste: Kenan Karaman, Moussa Sylla und Neuzugang Pappe Meissa Ba.

Mehr Nachrichten für dich:

Sicher ist aber, dass Amoussou-Tchibara irgendwann so durchstarten soll, wie es bei Bulut und Grüger der Fall ist. Beide Talente kamen aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 und sind auf Anhieb Stammspieler geworden.