Union Berlin – FC Schalke 04: Nächste Verletzung! S04-Fans können es nicht fassen

In den vergangenen Wochen freute man sich beim FC Schalke 04 über zahlreiche Rückkehrer, umso bitterer sind jetzt die Ausfälle vor und während des Auswärtsspiels bei Union Berlin.

Als die Aufstellungen vor Union Berlin – FC Schalke 04 verkündet wurde, gab es schlechte Nachrichten für Königsblau. Zwei Profis, die in den letzten Wochen in der Startelf standen, fehlten verletzt. Dann musste ein Neuzugang auch noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Union Berlin – FC Schalke 04: Nächste Verletzung

Es lief die 36. Minute bei Union Berlin – FC Schalke 04, als Jere Uronen plötzlich am Boden lag. Der Neuzugang zeigte dann direkt an, dass es nicht mehr weiter geht. Um was für eine Verletzung es sich dabei handelt, war nicht zu sehen. Seit seiner Ankunft im Winter stand der 28-jährige Verteidiger immer in der Startelf. Für ihn kam Thomas Ouwejan ins Spiel.

Ouwejan ist einer der vielen Langzeitverletzten, die in den vergangenen Wochen bei den Königsblauen zurückkehrten. Die Erleichterung war dem Team und auch Cheftrainer Thomas Reis anzumerken, doch nun fängt das Gleiche wieder von vorne an. Schon vor der Partie gab es schlechte Nachrichten für S04: Soichiro Kozuki und Tim Skarke konnten verletzungsbedingt das Auswärtsspiel in der Hauptstadt nicht antreten.

Während Skarke an einer Fußprellung leidet, verletzte sich Kozuki, der immer mehr zum Leistungsträger wird, am Freitag im Training. Außerdem fällt auch Thomas Mohr aufgrund muskulärer Probleme kurzfristig aus.

Verletztenliste wird wieder länger

Damit reihen sich die drei, und eventuell auch Uronen, in die Verletztenliste des FC Schalke 04 ein. Marcin Kaminski, Danny Latza, Justin Heekeren, Sebastian Polter, Niklas Tauer und Sepp van den Berg sind die weiteren Profis, die Thomas Reis aktuell nicht zur Verfügung stehen.

Vor allem jetzt in den wichtigen Wochen, in dem Königsblau gegen andere Abstiegskonkurrenten (Stuttgart und Bochum) spielt, braucht der S04-Coach jeden Spieler. Im Kampf um den Klassenerhalt haben die Knappen noch viel vor sich. In aller erster Linie müssen aber Siege her, um den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze zu verkürzen. Daher können auch die S04-Fans die vielen Verletzungen sicherlich nicht verkraften.